中国富豪番付、上位5人のうち資産増加率が前年比最高はシャオミ創業者の雷軍氏―中国メディア

中国メディアの快科技によると、中国の調査会社、胡潤研究院がまとめた2025年版の富豪番付がこのほど発表され、上位5人のうち資産増加率が前年比で最も高かったのは家電・スマートフォン大手、小米（シャオミ）創業者の雷軍（レイ・ジュン）氏（56）だった。

調査は企業経営者の9月1日時点の資産保有額を算出したもの。

トップはミネラルウオーター大手、農夫山泉などを傘下に持つ養生堂の創業者、鍾睒睒（ジョン・シャンシャン）氏（71）で資産額は前年比56％増の5300億元（約11兆1300億円）。

2位はテクノロジー企業、字節跳動（バイトダンス）創業者の張一鳴（ジャン・イーミン）氏（42）で同34％増の4700億元（約9兆8700億円）。

3位はIT大手、騰訊（テンセント）創業者の馬化騰（ポニー・マー）氏（54）で同48％増の4650億元（約9兆7650億円）。

4位は車載電池世界最大手、寧徳時代新能源科技（CATL）創業者の曽毓群（ロビン・ゼン）氏（57）で同65％増の3300億元（約6兆9300億円）。

5位は雷軍氏で同151％増の3260億元（約6兆8460億円）だった。（翻訳・編集/柳川）