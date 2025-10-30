Image: Robert Way / Shutterstock.com

今年5月に発表されたSamsung（サムスン）の薄型スマホ、ボディ5.8mmのGalaxy S25 Edge。Galaxy S Edgeではなく、Galaxy S25シリーズの1モデルであることが注目で、来年以降、通常フラッグシップ端末と共にナンバリングを重ねていくと思われていました。

そのGalaxy S25 Edgeにディスコンの噂が流れたのが10月中旬。

薄いスマホは売れない？ Galaxy S25 Edge早くもディスコンの噂

どうやらまったく売れていないようで、早くも次モデルはなしの決断が下ったといわれていました。

そこから数日、今度はディスコン説をかき消す噂が…。

「More Slim」とは？

ネタ元のGalaxy Clubによれば、SamsungはGalaxy S26 Edgeを諦めていないといいます。

それどころかさらに薄くしてリリースする予定だとか。その証拠に、次世代Edgeのコードネームは「More Slim（もっと薄い）」だそうです。なんというわかりやすい、かつコミットメントを感じるコードネームでしょうか！

Samsungは、毎年1月にフラッグシップスマホを発表するのが通例となっています。来年はGlaxy S26シリーズ。ただしS26シリーズに関しては、ラインナップやネーミングに関する噂が飛びかっており、このモデルはなくなる！ いややっぱりある！と、互いをかき消すような噂が出回っています。

Samsung迷走してる？ なくなる噂のGalaxy S26+に復活説

先日三つ折りスマホもお披露目したばかりのSamsung。少々モデル展開が増えすぎているように思いますが、まず増やしてから減らす作戦なのでしょうか…。

Source: Galaxy Club via Android Police