「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、阪神−ソフトバンク」（３０日、甲子園球場）

阪神・佐藤輝明内野手が五回、チーム２点目のタイムリーを放ち、第１戦から５試合連続打点をマークした。５戦連続打点は昨年のＤｅＮＡ・桑原（第２〜６戦）に並び日本シリーズ最長タイ記録で、第１戦からに限ると初めて。また昨年の桑原は押し出し死球による打点があり、５試合連続タイムリーは日本シリーズでは初めて。

１−０の五回２死一、二塁で迎えた第３打席。代わったばかりの左腕ヘルナンデスに対し、佐藤輝がカウント２−２からの７球目、真ん中のストレートを中前にはじき返した。二塁走者の近本が生還。阪神が今シリーズ初めてソフトバンクから２点のリードを奪った。

佐藤輝は球団を通じて「打ったのはストレート。次の１点が欲しい展開だったので、いい結果が出て良かったです」とコメントした。

佐藤輝は前日２９日の第４戦の八回に中前タイムリー。１９８５年・バース、２００４年・金本、桧山、２３年・森下の３戦連続を抜き球団最長の日本シリーズ４試合連続打点をマークしていた。