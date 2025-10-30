¿ÀÆàÀî¤Ï410²¯±ßÁý¼ý¤È»î»»¡¡Åìµþ¤Îºâ¸»Ä¶²á²ò¾Ã¤Ç»î»»
¡¡ÀÇ¼ýµ¬ÌÏ¤Îº¹¤Ë¤è¤ê¡¢ÅìµþÅÔ¤ÈÂ¾¤ÎÆ»ÉÜ¸©¤Ç¹ÔÀ¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë³Êº¹¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤Ï30Æü¡¢¸©µÄ²ñ¤Î·è»»ÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢Åìµþ¤Îºâ¸»Ä¶²á³Û¤Ï²áµî10Ç¯Ê¿¶Ñ¤ÇÌó3500²¯±ß¤Ë¾å¤ê¡¢Ê¿¶Ñ³ÛÄøÅÙ¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤è¤¦ÆÃÊÌË¡¿Í»ö¶È¾ùÍ¿ÀÇÀ©ÅÙ¤ò³È½¼¤¹¤ë¤È¡¢¿ÀÆàÀî¤Ç¤ÏÌó410²¯±ß¤ÎÁý¼ý¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤Î»î»»¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¸©¤ÎÆÈ¼«»î»»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢23¶è¤ò½ü¤¤¤¿¡¢Ë¡¿Í»ö¶ÈÀÇ¤¬±Æ¶Á¤¹¤ëÅìµþÅÔ¤Î³Û¤Ï¡¢24Ç¯ÅÙ5496²¯±ß¡¢25Ç¯ÅÙ¤Ï6512²¯±ß¤ÈÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡ÆÃÊÌË¡¿Í»ö¶È¾ùÍ¿ÀÇ¤Ï¡¢ÅÔ»Ô¤ÈÃÏÊý¤ÎºâÀ¯ÎÏ³Êº¹¤òÀ§Àµ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¹ñÀÇ¤È¤·¤ÆÄ§¼ý¤·¡¢¼«¼£ÂÎ¤ËºÆÇÛÊ¬¤¹¤ë¤â¤Î¡£