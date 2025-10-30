「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、阪神−ソフトバンク」（３０日、甲子園球場）

阪神の四回の攻撃中、テレビ中継に村上がブルペンで投球する様子が映った。

村上は今シリーズで第１戦に先発。７回６安打１失点で勝ち投手になった。その後チームは３連敗し１勝３敗と後がない状況でこの日を迎えたが、村上は１１月１日の第６戦先発が予想されていた。

ＳＮＳ上では「村上？！」「阪神、もうブルペンに、村上」「は？村上？なにごと？」などと驚きのコメントが。「負ければ終わりだし村上待機は理解できるが」「そうこなくっちゃ」「負ければ終わりだから当然か」と肯定的な声があった一方で、「今日勝ったら土曜日誰投げるん？」「いやいや明後日誰投げるんよ」などとと否定的な声もあった。

この回の攻撃は１死一、二塁で８番・坂本が打席に。四回まで１人の走者も出さない完全投球を展開していた９番・大竹はベンチに座ったままで、ネクストには前川が。しかし、坂本が三ゴロ併殺打に倒れて攻撃が終了し、五回のマウンドにはそのまま大竹が上がった。

阪神はこの日、２８日の第３戦に先発した才木もベンチ入りしブルペン待機している。