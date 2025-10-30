タレントの加藤ローサが２９日、日本テレビ系「上田と女が吠える夜」で、１３歳の長男が家の中ではお風呂以外、常にヘッドフォンをしているため、同じ部屋にいても電話をしてメッセージを伝えていると明かした。 加藤は、長男が「今年の夏休みに欲しいというので買ってあげたんですけど、それから四六時中、お風呂以外は基本ヘッドフォン（をつけている）」と説明。そのため「こっちの声が聞こえない」という。

「ご飯食べる？とか、それ片付けて、とかが届かないので電話をする」「同じリビングにいても届かないから電話をする」という不自然な状況に。上田晋也は「チョンチョンって（肩を叩く）やるとか、ヘッドフォンをずらすとか（しないのか）」と聞くと、加藤は「私がしないといけないの？」とキョトン。「電話さえすれば音楽が消えるんで、向こうも呼ばれてると、うん？って言ってくれる」と話した。

大久保佳代子が「そもそもヘッドフォンをしないで、とは言わないの？」と聞くと「そうすると、テレビゲームしながら音楽を聴いたり、すっごいうるさい」と言い「ヘッドフォンを導入してそれはなくなったので、こっちもいいっちゃいいのかなって」と話していた。

加藤は１１年にサッカー元日本代表の松井大輔氏と結婚し、同年に第１子男児、１４年に第２子男児を出産。今年８月にテレビ番組で離婚したことを公表した。