30日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイタースペシャル 日本シリーズ 阪神−ソフトバンク 第5戦』で解説を務めた山本昌氏が、追加点を奪った阪神の5回の攻撃について言及した。

1−0の5回先頭の大竹耕太郎のセンター前安打、近本光司の右前打でノーアウト一、二塁のチャンスを作る。ここでリーグトップの44犠打を記録した中野拓夢が送りバント失敗。一死一、二塁で3番・森下翔太が中飛で2アウトとなる。

ここで、4番・佐藤輝明が、代わったヘルナンデスが2ボール2ストライクから投じた7球目のストレートをセンター前に追加点となる適時打。これで佐藤輝は日本シリーズ5戦連続打点となった。

山本氏は「さすがですね。しっかり持ってきましたね。何が大きいかというと、先頭バッターピッチャーがヒット打って0点だと流れがコロッと変わりかねなかったんですよ。バントの失敗もあったでしょう。野球流れが変わるのはバント失敗なので、僕はこの回0点だとヤバいなと思ったんですね、タイガースは。この1点で帳消しなので大きいですね」と振り返った。

（ニッポン放送ショウアップナイター）