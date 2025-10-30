カジサック、マイホーム完成後初のルームツアーに反響「ホテルみたい」「家族想い」娘・梶原叶渚の部屋紹介も
【モデルプレス＝2025/10/30】YouTuber・カジサック（キングコング・梶原雄太）が28日、自身のYouTubeを更新。新居のルームツアーを公開し、反響が寄せられている。
【写真】カジサック家、工夫詰まった中学生息子の部活弁当
カジサックは「【夢が叶いました】ついにマイホーム完成！！新居ルームツアー！！」と題し動画を更新。「家を建てようと決めてから約1年3カ月くらい色々ありましたけど、やっと完成しました」とマイホームの完成を喜び「引き渡し直後の家具など何も物がない状態でのルームツアーやっていきます」と妻・ヨメサックとともにルームツアーを行う様子を公開した。
マイホームを建てるにあたって、相方でキングコングの西野亮廣の絵を玄関に飾りたいと妻にお願いしたことを明かしたカジサックは玄関の壁に大きく飾られた絵を紹介。照明によって絵の色が変わる仕様にカメラマンも思わず「すごい！」と絶賛した。
先日「ミスセブンティーン2025」に選ばれた娘でモデルの梶原叶渚の1人部屋は白ベースでウォークインクローゼットはアーチ型の入口になっている。カジサックは「叶渚の仕事柄的にも服めっちゃ多いんですよ。だから兄弟みんなに『叶渚のウォークインクローゼットはちょっと広めでいいかな』って聞いたら『もちろんいいよ』って言ってくれた」と家族のエピソードとともに、収納スペースがたくさん備わっているウォークインクローゼットを紹介した。
動画内では他にも洗面所や家族それぞれの1人部屋、ガレージ、リビングなど新居の隅々を紹介している。
この投稿に、ファンからは「ホテルみたい」「憧れ」「こんな豪華な家建てれるのかっこよすぎ」「素敵な家」「家族想いなのが伝わる」「都内でこの広さはすごい」「広くて住みやすそう」といったコメントが寄せられている。
カジサックは、2006年に妻（ヨメサック）と結婚。2007年に第1子長男、2009年に第2子長女、2012年に第3子次男、2016年に第4子次女、2020年第5子三女がそれぞれ誕生した。（modelpress編集部）
