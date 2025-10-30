ÇµÌÚºä46 6´üÀ¸¡¦ÁýÅÄ»°è½²»¡¢À©Éþ»Ñ¤Ç¾Ð´éÃÆ¤±¤ë¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×É½»æÅÐ¾ì
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/30¡ÛÇµÌÚºä46¡¦6´üÀ¸¤ÎÁýÅÄ»°è½²»¤¬¡¢30ÆüÈ¯Çä¤Î½µ´©¾¯Ç¯Ì¡²è»ï¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡Ù¡Ê½©ÅÄ½ñÅ¹¡Ë48¹æ¤ÎÉ½»æ¡õ´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇµÌÚºä6´üÀ¸¡¢ÈþµÓºÝÎ©¤Ä¥ß¥Ë¾æ¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢»Ñ
ÇµÌÚºä46¤Î6´üÀ¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÁýÅÄ¤¬Áá¤¯¤â2ÅÙÌÜ¤ÎÅÐ¾ì¡£¥ë¡¼¥à¥¦¥¨¥¢¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°»Ñ¤«¤é¡¢À©Éþ¤òÃå¤ÆÃÆ¤±¤ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë»Ñ¡¢¿¿¹È¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤ÆÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤É½¾ð¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë»Ñ¤Þ¤Ç¡£11·î1Æü¤Ë16ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ëÁýÅÄ¤Î¾Ð´é¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
Æ±»ï½Ð±é¤Ë¤¢¤¿¤êÁýÅÄ¤Ï¡Ö2ÅÙÌÜ¤ÎÉ½»æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¥ë¡¼¥à¥¦¥¨¥¢¤òÃå¤Æ»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢Áë¤«¤é¤ÎÆüº¹¤·¤¬¥Ý¥«¥Ý¥«¤Ç¤È¤Æ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢¡¡Ê¢¨¢¡¤ÏÀµ¤·¤¯¤Ï¡Ö¥Ï¡¼¥È¡×¡ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¡¢»ä¤âÇµÌÚºä46¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ÁýÅÄ»°è½²»¡¢À©Éþ»Ñ¤ÇÃÆ¤±¤ë¾Ð´é
¢¡ÁýÅÄ»°è½²»¡¢¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢»£±Æ¤¬°õ¾ÝÅª¡ÖÆüº¹¤·¤¬¥Ý¥«¥Ý¥«¤Ç¡×
