¡Ú²¼´Ø¥Ü¡¼¥È¡¦£Ç¶£Í£ÂÂç¾Þ¡Û»³ºêÃÒÌé¤µ¤ó¡¡ÅöÃÏ¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¡Ö¥Ô¥Ã¥È¤«¤éÂ¤ò³ê¤é¤»¤ÆÍî¤Á¤¿¤³¤È¡Ä¡×
¡¡¸µ¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¡¦»³ºêÃÒÌé¤µ¤ó¡Ê£µ£±¡Ë¤¬£³£°Æü¡¢£Ç¶¡Ö¥â¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ÈÂç¾Þ¡ÁÃË»Ò¥¹¥Ô¡¼¥É¥¥ó¥°·èÄêÀï¡Á¡×³«ºÅÃæ¤Î¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹²¼´Ø¤Ç¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥°¥é¥ó¥×¥ê£²£Ö¤ò¤Ï¤¸¤á£Ó£Ç£±£±´§¤È¤¤¤¦¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ë»³ºê¤µ¤ó¤À¤¬¡¢²¼´Ø¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¥Ô¥Ã¥È¤«¤éÂ¤ò³ê¤é¤»¤ÆÍî¤Á¤¿¤³¤È¤«¤Ê¡£Æ°¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤éÇØ¹ü¤Ë¥Ò¥Ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤Èà·ãÄËá¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£¾ìÆâ¤òÊ¨¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£Àá¤Ï·²ÇÏ»ÙÉô¤Î¸åÇÚ¡¦ÄÇÌ¾Ë¤â½ÐÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡ÖÄÇÌ¾¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¢¤¤¤Ä¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï¾Þ¶â²¦¡Ê¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ë¤Î»þ¤À¤±¡×¤ÈÊ³µ¯¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£