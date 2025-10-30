大当たりの新作キタッ！！！【ローソン】素朴ながらも味わい深い♡「カップスイーツ」

【ローソン】からプチ贅沢感のある新作「カップスイーツ」が登場。和素材を洋風に仕立てた、心をほっと落ち着かせてくれそうなスイーツをご褒美に味わいませんか？ 今回はムース・フロマージュ・モンブランといったラインナップで、イチオシの新作スイーツを紹介します。

食後のデザートに！「宇治抹茶ムース」

宇治抹茶ムースがカップにたっぷり入った贅沢感あるこちら。@sujiemonさんいわく「白玉＆粒あんがアクセント」になっており、具材はシンプルながら素材本来の味わいが楽しめそうです。口当たり軽やかなムースは、食後のデザートにもぴったり。

きな粉ホイップをプラスした「宇治ほうじ茶ムース」

@sujiemonさんが「素朴ながらも味わい深いスイーツ」と推しているこちらは、ほうじ茶のムース。カップにはムースの他に、きな粉ホイップや白玉、粒あんを加えたプチ贅沢仕様。和風感を引き立てるきな粉の深い味わいが、疲れを癒してくれそう。白玉のほどよいボリューム感がある分、食べ応えも感じられるかも。

トッピングたっぷりな贅沢感！「ほろふわ栗粉のダブルフロマージュ」

トッピングをたっぷりと盛り付けた贅沢なフロマージュ。@sweets.wantaさんによれば「ほろふわ栗粉と楽しむ2層のチーズケーキ」に仕上がっており、なめらかな食感が堪能できそうです。ほんのり栗の優しい香りと共に、上品な味わいを感じられるかも。

ビター感が楽しめそうな「抹茶栗粉のほろふわモンブラン」

こちらもトッピングの抹茶栗粉がたっぷりのった贅沢な仕上がり。抹茶栗粉・ホイップクリーム・スポンジが重ねられた本格的な一品です。抹茶のほろっとしたビターな味わいも相まって、食後でもペロリと完食できそう。緑茶やほうじ茶のお供に選んで、心温まるひとときを過ごしてみては？

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sujiemon様、@sweets.wanta様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino