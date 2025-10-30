NMB48の元メンバーで、タレント・グラビアアイドルの白間美瑠（しろま・みる＝28）がこのほど、11月14日に発売予定の4th写真集のタイトルが「MERCI」（秋田書店）に決まったことを発表した。それに併せて、インパクト抜群なセクシーすぎる表紙写真も公開した。



【写真】こんなに見えて大丈夫!? 過去最大級の大胆ショット

先行カット第1弾から、白間史上“過去最大級の露出”に挑んだ大胆ショットを公開し、話題を呼んでいた。持ち前の小麦肌と美ボディが際立つヌーディーなカットや、黒のビキニ姿でポーズを決める王道グラビアショットを披露している。



タイトル「MERCI」の発表と同時に、インパクト抜群な表紙も公開。小麦肌が透けて見えるセクシーなランジェリーを着用し、妖艶な表情で見つめる大胆カットとなっている。



白間はSNSで「表紙はこれだーー♡♡ どうですか？？」とアピール。ファンからは「この写真集に賭ける美瑠の気合いを感じる」「これは結構大胆だ」「上着貸そうか？？笑」と絶賛と驚きの声が集まっていた。



白間はNMB48の1期生として、11年間グループを牽引。AKB48のメンバーも兼任し、メンバーとして「NHK紅白歌合戦」にも出場した。2021年にグループを卒業した後は、モデル・女優として活動している。



（よろず～ニュース編集部）