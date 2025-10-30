チョコレートプラネット＆渋谷凪咲が仮装姿で登場！映画『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』公開直前ハロウィーンイベント
2025年12月19日（金）に日米同時公開される、映画『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』。
公開に先がけ、2025年10月30日（木）にハロウィーンイベントが開催されました！
会場には、ナヴィの特殊メイクを施したチョコレートプラネットと、アバターシリーズに登場する新キャラクター・ヴァランの耳をつけた渋谷凪咲さんが登場。
トークにネタに盛りだくさん！一夜限りのスペシャルイベントの模様をレポートします。
映画『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』ハロウィーンイベント
日程：2025年10月30日（木）
会場：シティホール＆ギャラリー五反田
登壇者：チョコレートプラネット（長田庄平さん・松尾駿さん）、渋谷凪咲さん
イベントには、元「NMB48」の渋谷凪咲さんが登壇。
アバターの新キャラクター・ヴァランの耳をつけ、炎のような真紅のドレス姿です。
さらに、神秘の星・パンドラの住人“ナヴィ”の姿に扮したチョコレートプラネットが登壇。
なんと顔には本格的な特殊メイクが施され、完全にアバター化した姿に。
「TT兄弟」ならぬ「AA兄弟」として、“A”にちなんだアバターネタを披露。
長田さんは怪我のため、キャスター付きの椅子での登場でしたが、「ジェイクの気持ちがわかる」とコメント。
会場は笑いの渦に包まれました。
前作『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』来日時のキャメロン監督との交流エピソードが明かされ、渋谷さんも興味津々の様子。
そして“アバタービギナー”の渋谷凪咲さんに向けて、チョコプラのおふたりがアバターシリーズの魅力を全力プレゼン！
チョコレートプラネットの長田さんが「アバター」シリーズの映像美やストーリー、ジェームズ・キャメロン監督の凄さについて熱く語る場面も。
アバターの世界観を全身で楽しめるスペシャルなハロウィーンイベントになりました。
最新作の公開がますます待ち遠しくなる盛り上がりを見せたステージでした☆
『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』作品情報
公開日：2025年12月19日（金）日米同時公開
監督・脚本・製作：ジェームズ・キャメロン
出演：サム・ワーシントン、ゾーイ・サルダナ、シガーニー・ウィーバーほか
配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン
