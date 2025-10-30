２人組ロックバンド「鈴木実貴子ズ」が３０日、来年１月２８日にメジャーセカンドアルバム「いばら」をリリースすることを発表した。全１０曲を収録予定という。

メジャー初アルバム「あばら」に続く「いばら」。頭文字が「あ」の次は「い」ということで、タイトルを命名した。

鈴木実貴子は「何となくですが、今回の内容は『吐き出す』より『伝える』が強くなった気がします。今までで一番、数を作って、ボツになった（＝ボツにした）曲が多かった。その上でこれは納得だわ、っていう曲らが詰まってます」と説明。「納得する、を磨く行為が苦しかった。でき上がれば、何にも変え難い幸せなんやけど」と話した。

アルバムタイトルについては「みんなの反応は『笑笑』みたいな感じだった。後付けにはなるけど、うちら、いばらの道感あるし、意外と自分らに合った良いタイトルやなと気に入ってます。次は『うばら』か？て思われそうやけど、次のことは考えてないし、それまで契約続いとるかもわかんないけど」とコメント。「血肉のアルバム２枚目、ぜひ耳に入りたいです。レコーディングで、うたもちゃんと歌えたよお、うたってて楽しかったし、苦しかったし、いろんな感情をのせれたよお〜、きいてくれよお〜。とりあえず問題起こさずリリースまでいけますように」と願った。

１２月１３日に、バンド史上最大規模の単独ライブ「危機一発」（東京・鶯谷ダンスホール新世紀）を行う。