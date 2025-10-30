『地獄楽』小林親弘ら続投キャストコメント到着 MAPPA描き下ろし新キャラビジュアルも
2026年1月より放送されるテレビアニメ『地獄楽』第2期から、第1期より引き続き出演する山田浅ェ門士遠役の小林親弘、ヌルガイ役の小市眞琴、民谷巌鉄斎役の稲田徹、山田浅ェ門付知役の市川蒼、メイ役の小原好美のキャストコメントが到着した。あわせて、MAPPA描き下ろしの新キャラクタービジュアルも公開された。
同作は、2018年〜2021年まで漫画アプリ『少年ジャンプ＋』で連載された同名漫画が原作で、江戸時代末期を舞台にした忍術浪漫活劇。
最強の忍として畏れられた“画眉丸”は、抜け忍として囚われていたが、打ち首執行人を務める“山田浅ェ門佐切”から、極楽浄土と噂の地で「不老不死の仙薬」を手に入れれば無罪放免になることを告げられる。愛する妻のためにその条件を飲み島に上陸したが、同じく自由を求める死罪人たちや島に潜む謎の化物が立ち塞がる…というストーリー。
コミックスはシリーズ累計640万部を突破しており、テレビアニメ第1期が2023年4月〜7月にかけて放送された。作品初のオリジナルアプリゲームの制作も決まっている。
■続投キャストコメント
▼山田浅ェ門士遠役：小林親弘
いよいよ第2期の放送が近づいてまいりました！ワクワクしますね。第1期では島の恐怖や謎、別れが次々とやってくる先のわからない展開でした。今期は新たな登場人物たちに加え、天仙様と対峙していくことになります。士遠さんも個性豊かなメンバーたちのまとめ役として頑張っております(笑)。どうぞお楽しみに！
▼ヌルガイ役：小市眞琴
第1期では家族を、典坐を。自分が無力だったばかりに、大切な人を次々と失ってしまったと感じているヌルガイ。第2期では少しでも役に立てるように、もっと強くなって、センセイたちと一緒に島を出ようと行動します。涙ぐましい。マスコットキャラかな？と思うくらいかわいいシーンもあるので、ぜひお楽しみに！
▼民谷巌鉄斎役：稲田徹
よお！待ってたか？俺は待ってたぜ！アニメ『地獄楽』ついに続きが見られるぜ！もう少し待たせることになるかな？その間にやることは、第1期のおさらいだな。原作漫画や派生の小説を読むのもいいな。『地獄楽パラダイスバトル』をやり込むなんてのは最高だ！何にせよ、もうすぐだ！
▼山田浅ェ門付知役：市川蒼
色鮮やかで美しく、グロテスクで恐ろしい。そんな世界でまた付知を演じられること、とてもうれしく思っています。さらに個性溢れる新キャラクターが登場する第2期で、それぞれが何を胸に戦うのか、ぜひ見届けてください。
▼メイ役：小原好美
いよいよ始まりますね！出演者でありながらもとても楽しみにしておりました。メイは不思議な力を持った謎の少女ですが、過去に何があったのか。彼女に関することがいろいろと見えてくるかもしれません。楽しみにしていてください。よろしくお願いします！
