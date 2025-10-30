お笑いコンビ「モグライダー」の芝大輔（42）が30日、都内で初の書籍「煙太郎」の刊行記念トークイベントを行った。

相方・ともしげへの思いや、知られざる私生活、そしてこれまでの軌跡をつづった珠玉の一冊。お笑いコンビ「かが屋」の加賀翔が撮り下ろした魅力あふれるショットも90ページ超にわたって掲載されている。

開始前に囲み取材に応じ、さまざまな芸人から反響があったとしつつも「ともしげからは何も言われてない。手元にはいってると思うんですけど。まだ読んでないのかな」と語った。

加賀撮影の写真には感慨深いものがあったようで「10年近く前に1枚だけDVDを出しているんですけど、そのジャケ写を撮ってくれたのが当時カメラ始めたての加賀くん」と告白。六本木の交差点の中央で、信号待ちのタクシーのヘッドライトを背景に、ヘルメットを被り、つるはしを手に撮影したそうで「通報されて、警察来たんですけど。警察にも写真撮られたっていう」と明かした。

そんな過去もありつつ、今作の写真の出来映えは「本当にかっこいいですね！なかなか自分では発想がないんでね。浴衣着て撮ってみようとか、カレー着て撮ってみようとか」と、大満足の様子だった。