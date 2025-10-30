北海道の釧路湿原国立公園の周辺で大規模太陽光発電施設「メガソーラー」の建設が相次いでいることを巡り、環境省は３０日、公園区域を拡張する方針を明らかにした。

太陽光パネルの設置禁止や許可、届け出が必要となるエリアを広げ、開発を制限する狙いだ。２０２６年度末を目指して地元自治体と協議を進める。

釧路市では、国立公園に隣接した市街化調整区域でパネル設置が進んでいる。国の特別天然記念物タンチョウなど貴重な動植物への影響が懸念されており、設置を規制する条例が１０月に施行された。

市は策定中の「生物多様性地域戦略」で、守るべき環境を明確にした上で公園の区域拡張を目指すことを盛り込む予定で、同省はこうした動きとも連動しながら具体的な区域を決める。

釧路湿原国立公園は釧路市、釧路町、標茶町、鶴居村にまたがり、面積２万８７８８ヘクタール。近年の太陽光パネル増加を受け、自然保護団体や釧路市議会などから拡張を求める声が出ていた。

全国的には、熊本県の阿蘇くじゅう国立公園で今年２月、パネルなどから景観を守るために区域が拡張された事例がある。環境省釧路自然環境事務所の岡野隆宏所長は取材に、「自治体や地域の皆さんの意見を聞きながら守るべき所をまとめたい」と述べた。