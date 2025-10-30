2ピースロックバンド、鈴木実貴子ズが26年1月28日にメジャー2ndアルバム「いばら」をリリースすることを30日、発表した。25年1月29日にメジャーデビューアルバム「あばら」をリリース。ちょうど1年後に、2ndアルバム「いばら」を発売することとなった。

鈴木実貴子（ボーカル、ギター）は「今回の内容は“吐き出す”より“伝える”が強くなった気がします」とし、「今までで一番数を作って、ボツになった（ボツにした）曲が多かった」という。

その上で「これは納得だわっていう曲らが詰まってます。“納得する”を磨く行為が苦しかった！」とし、「出来上がれば、何にも変え難い幸せなんやけど」とコメントした。

鈴木にとって楽曲を生み出すことは、他人に見せたくない部分をさらけ出すことであり、その思いを前作のタイトル「あばら」に込めた。2ndアルバム「いばら」は、“あ”の次は“い”ということで、アルバムタイトルを決めたという。 また、後付けではあるが、「鈴木実貴子ズの活動を続けることは“いばらの道”で、まさに鈴木実貴子ズを表現したタイトルになった」と話している。

25年はTOKYO GUITAR JAMBOREE2025、FUJI ROCK FESTIVAL'25、New Acoustic Camp2025、スピッツ主催イベントの豊洲サンセット2025と、各地で実績を残してきた。12月13日には、バンド史上最大規模のワンマンライブが控えている。