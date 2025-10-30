エミリン、『トトロ』スイーツが楽しめる♪雰囲気満点なカフェ「可愛いのにとっても美味しい」

エミリンこと大松絵美さんが、自身のYouTubeチャンネルに『大好きなトトロのカフェで本気でムカついた人の話をする』という動画を投稿。動画では、大松さんが、『スタジオジブリ』公認のキュートなスイーツを楽しむ様子などを公開！今回の記事では、『となりのトトロ』がモチーフの“トトロのシュークリーム”や、その販売店舗の情報をご紹介します♪

大松さんが訪れていたお店はこちら！

◼︎ジブリ公認♪白髭のシュークリーム工房

【代田店】住所：東京都世田谷区代田5-3-1営業時間：10:30〜18:00火曜定休（祝日の場合は翌日）

【吉祥寺店】住所：東京都武蔵野市吉祥寺南町2-7-5営業時間：午前11:00〜17:00火曜定休（祝日の場合は翌日）

※イートインは代田店のみ※最新情報はお店の公式サイト・SNSを確認してください。

今回、大松さんは代田店の2階にあるカフェ『TOLO COFFEE & BAKERY』を利用。『白髭のシュークリーム工房』とは別運営とのことですが、こちらでも“トトロのシュークリーム”が食べられるんだそう♪

大松さんは、以前来たことがあるそうで、「ここのお店がすっごい可愛いし、味もすごく美味しくって」と、雰囲気の良さなどからずっと再訪したかったお店だと教えてくれました♪

◼︎可愛すぎる“トトロのシュークリーム”

大松さんは、“トトロのシュークリーム”の通年販売されている「カスタード＆生クリーム」「チョコレートクリーム」、7月〜9月の期間限定で販売していた「ブルーベリーヨーグルトクリーム」「マンゴークリーム」の4種類を注文。

なお、10月〜12月は「マロン」「木苺＆クリームチーズ」が期間限定のお味として販売されているそうです♪（販売時期の詳細は、お店にご確認ください）

この中から、チョコレートクリーム味を食べた大松さんは、「うまっ」「やっぱ可愛いだけじゃなくて味が美味しい。これが本当に大事です」「このトトロはとっても可愛いのにとっても美味しい」と、見た目だけではなく味も絶品だとコメント。

また、「見て、このクリーム量。めっちゃ入ってるよ、クリーム」「シュークリームでクリームあんま入ってないやつ、たまにあるのめっちゃショックだから」「嬉しい」「食べ甲斐があります」とボリュームにも大満足されていました♪

◼︎動画もチェック

動画内では、そのほかにも大松さんが『TOLO COFFEE & BAKERY』で別メニューを堪能する様子も公開。ぜひチェックしてみてくださいね。