千賀健永「優秀な化粧水」お風呂上がり一番に使用！信頼する保湿化粧水

千賀健永さんが自身のYouTubeチャンネルに『【最新版】千賀健永の愛用スキンケアルーティン！エビデンスおばけの僕が今選んでる厳選アイテムです！』の動画を投稿。スキンケアについて愛用品を紹介しながら語ってくれました！

■化粧水

動画内に登場したのはこちら！

AESTURA/アトバリア365 クリーム 税込3,300円（編集部調べ）

独自の乳化技術で、クリームのような保湿力と細かいミストが乾燥を防いでくれるミスト！

こちらについて千賀さんは「スプレータイプなのにすごく保湿感がある」と保湿力を評価。

お風呂上がりのスキンケアの最初に使用しているといい「かけた時はすごく水分感が強くて」「すごく保湿感があります」とミスト特有の蒸発してしまうような感覚がないとも説明。

また、「肌質によりますけど」と前置きしながら「これ1個で後クリーム塗れば全然いいっていう人も絶対いると思う」と語るほど保湿力を信頼している様子。

続けて「すごく保湿感のある優秀な化粧水だなと僕は思います」「すごいよ、このテクスチャー」と絶賛していました！

■動画もチェック

動画内では、その他のアイテムも紹介しながらスキンケアについてトーク！ぜひチェックしてみてくださいね。