¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¡¡X¾è¤Ã¼è¤é¤ì¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¸ÀµÚ¡Ö¤ªÁû¤¬¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡×³¤³°¥í¥±Ãæ¤ÎÈá·à¤Ë¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¡Ê39¡Ë¤¬29Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¤Î¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤·¤ã¤ó¡×¤Ë½Ð±é¡£X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¾è¤Ã¼è¤é¤ì¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡º£·î12Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¸½ºßX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬Âè»°¼Ô¤«¤é¤ÎÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤Ë¤è¤ê¾è¤Ã¼è¤é¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢Éüµì¤Ë¸þ¤±ÂÐ±þÃæ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢21Æü¤Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬Éüµì¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¤¥â¥È¤Ï¤³¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö»ä¤ÎX¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬Âè»°¼Ô¤ÎÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¾è¤Ã¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ìµ»ö¤ËÉüµì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÁû¤¬¤»¡¢¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤·¡¢¤Á¤ç¤¦¤É³¤³°¥í¥±¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÊÕ¤â´Þ¤á¤Æ¤Æ¤ó¤ä¤ï¤ó¤ä¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£¾è¤Ã¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ï³¤³°¤Î¥Ý¥¹¥È¤¬ÂçÎÌ¤Ë¥ê¥Ý¥¹¥È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯¤µ¤ó¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò°Û¾ï¤Ë¥ê¥Ä¥¤¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£»ä¤Ï¥ê¥Ä¥¤¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£