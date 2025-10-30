３０日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、高市早苗首相がこの日午後、アジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議に出席するため、韓国・慶州に向けて政府専用機で羽田空港を出発、同日中に会議の議長を務める李在明（イ・ジェミョン）大統領と初めての日韓首脳会談に臨むことを速報した。

訪韓前には６年ぶりの来日となったトランプ米大統領との初の日米首脳会談を終えた高市首相について、コメンテーターで出演のお笑いタレント・カンニング竹山は「今は政治に興味のない人や若い人も自民党総裁選の時の高市さんの笑顔からのギュッとした怖い顔とか。あと、所信表明の時のはっきりした物言いとかに、みんなが分かりやすいって言ってる」とコメント。

高市首相の高い支持率についても「今まで総裁になった人、誰だよ？ うんぬんじゃなくて分かりづらいってのがあったけど、高市総理の場合は聞いててハキハキと分かりやすいってのがあって。そこへの支持もあると思いますよね」と私見を述べると「僕の個人的意見ですけど、トランプさんと会った外交…。今後は厳しいことも国としては言わなきゃいけないんだけど、トランプさんという人はなかなかクセのある大統領じゃないですか？ その人に対してまず初回として会った時の外交からすれば、僕はすごくいいんじゃないかと思うね。ここから、また厳しいことは言っていかなきゃいけないというのはあるんで。今回は意外と、ちゃんとというか、高市総理は外交がうまいなと思いました」と評価。

「だから、韓国ともうまく話し合いになるとは思いますね。（中国の）習近平（国家主席）さんの場合は分からないね。組んでもらえない場合もあるわけだから」と予想していた。