将棋の藤井聡太竜王（23）＝王将など6冠＝が挑戦者に佐々木勇気八段（31）を迎える第38期竜王戦第3局は30日、京都・仁和寺で対局場検分と前夜祭を行った。ここまで藤井の2勝0敗で迎え、藤井が勝てば5連覇へ王手。王位、棋聖に続く自身3つ目の永世タイトルへもあと1勝とする。

28日に2度目の失冠となる王座を伊藤匠叡王（23）に奪われて中1日。その後遺症を感じさせないかのように、前夜祭での決意表明では笑顔を見せた。世界遺産に囲まれての対局は5年連続。そして、今回初めて仁王門前での屋外開催となった。

「文化財としても価値がある。間違って傷つけることがないように。その一点だけは注意したい」

また以前の決意表明で京都ラーメンへの関心を語ったことから、その後のラーメンエピソードを問われ「去年（の竜王戦で）、担々麺を食べてから次の一手を指せていない」。将棋用語を盛り込んで語り、聴衆の笑いを誘った。対局へ向けては「一手一手を深く考えて、2日間集中してできれば」と意気込みを語った。

一方、負けると後がなくなる佐々木は、「あっという間の3局目。ここまでは藤井竜王の強さに歯が立たない。その課題に取り組むことで成長できたら」。31日と11月1日。藤井と持ち時間8時間の2日制で指せる、貴重な学びの機会としても前向きに捉えていた。