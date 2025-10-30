左足骨折のチョコプラ・長田庄平、火渡りを提案され「両足いってまうって！過激すぎる」

お笑いコンビ「チョコレートプラネット」の長田庄平と松尾駿が３０日、都内で行われた映画「アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ」（ジェームズ・キャメロン監督、１２月１９日公開）のハロウィーンイベントに出席した。

２人は顔に特殊メイクを施し、映画に登場する神秘の星の住人「ナヴィ」になりきった。

長田は２６日、ＴＢＳ系「ＳＡＳＵＫＥ２０２５」の収録中に左足を骨折する全治３か月のけがを負った。この日は車輪の付いた椅子に座り、松尾に押される形で登場。自身のネタ「ＴＴ兄弟」と合わせて、「アバター」にかけた「ＡＡ兄弟」を披露した。

キャメロン監督の大ファンという長田は「今、本当にアバターが欲しい」と切実な願いを吐露。水がテーマだった前作「アバター：ウェイ・オブ・ウォーター」のプロモーションでは実際に水に入ったというが、今回は炎がテーマ。長田は火渡りを提案され「両足いってまうって！ 無理やって！ プロモーションが過激すぎる」と慌てて笑わせた。

本作は巨匠キャメロン監督による「アバター」シリーズの第３作。イベントにはタレントの渋谷凪咲も出席した。