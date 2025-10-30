◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第５戦 阪神―ソフトバンク（３０日・甲子園）

２５日の第１戦（みずほペイペイ）で先発したソフトバンク先発・有原航平投手が中４日で先発も、５回途中で降板した。２回２死一、二塁から８番・坂本に先制の左前適時打を許し、３、４回も走者を出したが無失点と粘りの投球を披露。だが５回２死一、二塁の場面でヘルナンデスと交代した。４回２／３を投げて８２球、６安打３奪三振３四球１失点だった。有原は「常にランナーを背負ってのピッチングになってしまった。なかなかリズムに乗ることができなかった」とコメント。「まだ試合は終わっていないので、逆転してもらえるように応援します」と仲間に勝利を託した。

今季、リーグ最多１４勝を挙げた有原は第１戦で５回まで無失点に抑える好投も、６回に３安打を集中されて２失点。この回で降板して負け投手となっており、２試合連続で勝ち星を逃す結果となった。先発で同一シリーズ２敗以上となると２０１５年の石川（ヤクルト）以来。ソフトバンクでは６６年南海時代の皆川（２敗）以来となる。味方打線の奮起が待たれる。