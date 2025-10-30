トヨタ新型「“17人乗り”モデル」がスゴイ！ カクカクボディ＆便利な“スライドドア”搭載の新モデルが話題に！ 約1500万円も補助金が出る「イーパレット」に「検討できる」声も

トヨタの新型モビリティに反響続々

トヨタは2025年9月15日、さまざまなモビリティサービスに活用できる新型バッテリーEV「e-Palette（イーパレット）」の販売を開始したと発表しました。

多くの可能性を秘めたイーパレットに対し、ユーザーからはさまざまな反響が寄せられています。

3000万円級の新型モデルは内装もスゴイ！

【画像】超カッコイイ！ トヨタの「新型“17人乗り”モデル」の画像を見る（22枚）

イーパレットは、広い室内空間と大型ウインドウによる開放感を活かし、移動手段にとどまらず、動く店舗やサービス空間としても活用できる設計となっています。ユーザーの自由な発想を受け止めることで、新たな移動体験を提供し、街の景色にも変化をもたらします。

見た目はコンパクトな箱型ですが、サイズは本格的。全長4950mmはアルファード並みで、全幅2080mm・全高2650mmはマイクロバス「コースター」に近く、乗車定員は座席4人＋立席12人＋運転席の計17人です。

駆動用モーターは150kW／266N・mの出力を持ち、最高速度は80km／h。72.82kWhのリチウムイオンバッテリーを搭載し、航続距離はWLTCモードで約250km。

急速充電（90kW）では約40分で80％まで充電可能で、普通充電では約12時間で満充電となります。蓄えた電力は外部給電にも対応しており、災害時の非常用電源としても活躍が期待されています。

自動運転はレベル2相当のシステムに対応しており、2027年度にはレベル4準拠の車両導入を目指して開発が進められています。トヨタの車両制御インターフェースに対応した各社の自動運転システムを搭載することで、今後の拡張性にも優れています。

車内は用途に応じて架装が可能で、朝夕はシャトルバス、昼はキッチンカー、夜はライブビューイング会場など、1台で時間帯ごとに異なる使い方ができる柔軟性も魅力です。

導入は「TOYOTA ARENA TOKYO」や「Toyota Woven City」周辺からスタートし、輸送サービスや移動型店舗など、さまざまな実証が予定されています。

なお、イーパレットは受注生産ながら一般ユーザーの注文も可能で、メーカー希望販売価格は2900万円から。環境省の「商用車等の電動化促進事業」の対象車両となっており、発表時点での補助金額は1583万5000円です。

イーパレットに対し、ユーザーからもさまざまな反響が寄せられています。

まず注目されたのは価格と補助制度のバランス。「補助金込みなら事業者として検討できるレベル」「キッチンカーや移動販売に使えるなら元が取れるかも」といった声が上がり、実用的な導入可能性に関心が集まっています。

デザイン面では、「街中で走ってたら絶対目を引く」「可愛いけどデカい」といったコメントが目立ち、意匠性の高さとサイズ感のギャップに驚く声も。

さらに、使い方の自由度に対する期待も大きく、「ライブビューイング車両とか絶対楽しい」「災害時の電源車両としても使えるのはありがたい」といった声が寄せられています。

こうした声からも、イーパレットが単なる移動手段を超えた“動く空間”として、多くの可能性を秘めていることがうかがえます。このモビリティが、私たちの暮らしをどう変えていくのか、今後の展開に期待が高まります。