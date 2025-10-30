【ニッサン シルビア （S110） 後期型 HT DOHC RS （1982）】 2026年1月24日頃 発売予定 価格：4,840円 【ジャグヮー XJ-S H.E. TWR “1985 バサースト 1000km レース ウィナー”】 2026年1月21日 発売予定 価格：5,170円 【三菱 ランサー GSR エボリューションIII “1995 香港-北京 ラリー ウィナー”】 2026年1月21日頃 発売予定 価格：5,720円 【ランチア デルタ HF インテグラーレ エボルツィオーネ “コレツィオーネ”】 2026年1月28日頃 発売予定 価格：4,620円 【「首都高バトル×ハセガワ」 ニッサン スカイラインGT-R （BNR32） “プラモス”】 2026年2月4日頃 発売予定 価格：4,950円 【マツダ サバンナ RX-7 （SA22C） 中期型 “カスタムホイール”】 2026年2月4日頃 発売予定 価格：4,180円

ハセガワは、2026年1月、2月に発売予定の1/24スケールプラモデルを発表した。

2026年1月24日頃発売予定。2000cc4バルブDOHCエンジンFJ20E型を搭載した「DOHC RS」を再現している。ボディパーツカラーはホワイトで、窓の塗り分けシールとRS用ストライプなどのデカールが付属する。

2026年1月21日頃発売予定。1985年バサースト1000kmレースで優勝したマシンを再現したキット。ボディパーツカラーはホワイト。優勝した「CAR No.10」と3位の「CAR No.8」を再現するデカールが付属する。

三菱 ランサー GSR エボリューションIII “1995 香港-北京 ラリー ウィナー”

2026年1月21日頃発売予定。1995年APRC第5戦で優勝したマシンを再現したキット。ボディパーツカラーはホワイト。優勝した「Car No.2」と2位の「Car No.3」を再現するデカールが付属する。

ランチア デルタ HF インテグラーレ エボルツィオーネ “コレツィオーネ”

2026年1月28日頃発売予定。最終限定車をキット化したもので、1995年に日本向けに販売されたモデルを再現している。ボディパーツカラーはレッド。なおキットは実車の仕様と一部異なる。イエローとブルーのセンターストライプを再現するデカールが付属する。

「首都高バトル×ハセガワ」 ニッサン スカイラインGT-R （BNR32） “プラモス”

2026年2月4日頃発売予定で、「首都高バトル」とのコラボモデル。ホビーショップ「HASEGAWA」2号店の次女が乗る「スカイラインGT-R」をキット化したもので、新規プラ部品のメッシュホイール、「首都高バトル」に登場する際のデカールが付属する。

マツダ サバンナ RX-7 （SA22C） 中期型 “カスタムホイール”

2026年2月4日発売予定。5本スポークのホイールと後期型用リアスポイラーでカスタムされた「RX-7 中期型」。ボディパーツカラーはイエローで、窓の塗り分けシールが付属する。

日産自動車（株）監修中

PHOTO:Richard Whitford

PHOTO:Toshiyuki IIJIMA

(C)Genki