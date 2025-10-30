ºå¿À¡¦º´Æ£µ±¡¡ÆüËÜS¥¿¥¤µÏ¿¤Î5ÀïÏ¢Â³ÂÇÅÀ¡Ö¤¤¤¤·ë²Ì¤¬½Ð¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×ÆñÅ¨¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤«¤éÃÍÀé¶âÂÇ
¡¡¡þSMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡¡Âè5Àï¡¡ºå¿À¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê2025Ç¯10·î30Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¡ÖSMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡×Âè5Àï¤Îºå¿À¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤¬30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ºå¿À¤Îº´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¤¬5»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ëÂÇÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î5²ó¡¢2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯2ÈÖ¼ê¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ÎÄ¾µå¤òÃæÁ°¤Ë¤Ï¤¸¤ÊÖ¤¹Å¬»þÂÇ¡£µ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£ÆñÅ¨¤ò¹¶Î¬¤¹¤ëÂç¤¤Ê°ìÂÇ¤Ç¡¢¹¥Åê¤·¤Æ¤¤¤¿ÀèÈ¯¤ÎÂçÃÝ¤ò±ç¸î¤¹¤ëÂç¤¤Ê1ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡ÖÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡£¼¡¤Î1ÅÀ¤¬Íß¤·¤¤Å¸³«¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤·ë²Ì¤¬½Ð¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ÇÆ±°ì¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇÄ¹µÏ¿¤Ç¤¢¤ë24Ç¯·¬¸¶¡ÊD¡Ë¤Î5»î¹ç¡ÊÂè2¡Á6Àï¡Ë¤ËÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡Á°Æü¤Ë¤Ï¡¢4»î¹çÏ¢Â³ÂÇÅÀ¤ÇµåÃÄ¿·µÏ¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ºå¿ÀÁª¼ê¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º3»î¹çÏ¢Â³ÂÇÅÀ¤Ï¡¢85Ç¯¥Ð¡¼¥¹Âè1¡Á3Àï¡¢03Ç¯¶âËÜÃÎ·ûÂè3¡Á5Àï¡¢03Ç¯É°»³¿Ê¼¡ÏºÂè4¡Á6Àï¡¢23Ç¯¿¹²¼æÆÂÀÂè3¡Á5Àï¤Î5¿Í¤Ç¡¢½éÀï¤«¤é¤Ï85Ç¯¤Î¥Ð¡¼¥¹¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£º´Æ£µ±¤ÏÅÁÀâ¤Î½õ¤Ã¿Í¡¦¥Ð¡¼¥¹¤ò¤âÄ¶¤¨¡¢µåÃÄ»Ë¤ä¥×¥íÌîµå»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤ó¤À¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡23Ç¯¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢Á´7Àï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¤â¤Î¤Î27ÂÇ¿ô4°ÂÂÇ¤ÎÂÇÎ¨.148¡£ÂÇÅÀ¤ÏÂè1Àï9²ó¡¢ÆâÌî¥´¥í¤Î´Ö¤Î1ÅÀ¤Î¤ß¤ÇÅ¬»þÂÇ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âè1Àï¤Ç5²óÌµ»à¤«¤é¤Î½éµåÆóÅð¤Ç¹¥µ¡¤ò¹¤²¤¿¤¬¡¢»ý¤ÁÌ£¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ï¼¾¤ê¤¬¤Á¤Ç¡¢7Àï¤Ç12»°¿¶¤òµÊ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¼Ú¤ê¤òÊÖ¤¹¤¬¤´¤È¤¯¡¢º£¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï4ÈÖ¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£