グラビア界を代表する7人の人気者が誌面を躍動する新しいグラビアムック『PARADE（パレード）2025秋号』（税込み1760円、A4判112ページ、小学館）が10月30日、リリースされました。表紙を飾ったのは、各誌でひっぱりだこの桃月なしこさんです。



【写真】底抜けに明るく、時にせつない表情を見せた森脇梨々夏さん

「唯一無二のグラビア文化を盛り上げて、ニッポンを明るく元気にしたい」という想いのもとに、2025年7月に誕生したグラビアムックPARADE。待望の第2号でも、人気者7人がオンパレードで誌面を躍動しました。



表紙を飾った桃月さんは、グラビア歴8年で初めて受けたという「けだるげ」というリクエストに、見事な表現力で応えました。 路上で、屋上で、庭で、ベッドやお風呂で … 巻頭20ページ超にわたる、なしこワールドは圧巻のひと言です。



中面を盛り上げたのは、「ピュアすぎる」の代名詞で知られる森脇梨々夏さん。カラフルな水着を着こなし、底抜けに明るく、時にせつない表情を見せてくれました。「全鳥取県民の妹」として愛される白濱美兎さんは、サメの浮き具を“彼氏”に見立て、終わらない夏休みをビーチで満喫、夕景に白肌を輝かせました。



抜群のスタイルを誇るクールビューティ・斉藤里奈さんは、ずっと見つめていたくなる眼差しで、日常感あふれる「お部屋グラビア」を披露。2025年グラビアデビューしたばかりの新星・沢美沙樹さんは、自身初となる“雨中撮影”で18歳ラストの輝きを見せてくれました。アイドルグループ「＃よーよーよー」のピンク担当・由良ゆらさんは、東京・高円寺の古民家空間で、クセの強い衣装を身に着け、見たことのないような表現に挑戦。そして「アイドル史上最高傑作」と評される熊澤風花さんが、清廉さと儚さ全開でトリを務め、裏表紙を飾りました。



今号の電子版（税込み1760円）は7人×6ページ＝42ページ増。本誌に未収録の写真をたっぷり盛り込んでいます。



【桃月なしこさんプロフィル】

ももつき・なしこ 1995年11月8日生まれ、愛知県出身。身長160cm。「可愛すぎる現役ナース」として話題になり2017年デビュー。2020年には『魔進戦隊キラメイジャー』のヨドンナ役に抜擢されるなど、女優としても活躍。ポケモンGOとラーメンをこよなく愛する。公式Ｘ：＠nashiko_cos 公式Instagram：@nashiko_cos



【森脇梨々夏さんプロフィル】

もりわき・りりか 2002年5月8日生まれ、兵庫県出身。身長161cm。『佐久間宣行のNOBROCK TV』で“ピュアすぎる”と話題に。2025年1月、ボクシング井上尚弥の世界戦でラウンドガールを務め、大きな注目を集めた。『ダイアン津田のバーディーチャンす〜』の2代目アシスタントとしてレギュラー出演中。公式Ｘ：＠moririka_0508 公式Instagram：@ririka_0508



【白濱美兎さんプロフィル】

しらはま・みう 2006年10月5日生まれ、鳥取県出身。身長163cm。2023年に「美少女図鑑AWARD2023」で3冠を獲得。「全鳥取県民の妹」というキャッチコピーで人気を博し、グラビア界を席巻。ファースト写真集『manika』が発売中 公式Ｘ：＠shirahama_miu 公式Instagram：@shirahama_miu



【斉藤里奈さんプロフィル】

さいとう・りな 2001年1月1日生まれ、埼玉県出身。身長160cm。「ミスマガジン2022」でミス週刊少年マガジンを受賞。俳優として多数の映画、ドラマに出演。ファースト写真集『色彩』が発売中 公式Ｘ：＠rina_pyonpyont 公式Instagram：@rina_pyonpyon



【沢美沙樹さんプロフィル】

さわ・みさき 2006年10月18日生まれ、東京都出身。身長158cm。高校３年生で初めてエントリーした「ミスマガジン2024」でベスト16に選出。グラビア界の新星として注目を集める。特技はY字バランス。公式Ｘ：＠misaki_sawa_ 公式Instagram：@misaki_sawasan



【由良ゆらさんプロフィル】

ゆら・ゆら 6月17日生まれ、千葉県出身。身長151cm。アイドルグループ「＃よーよーよー」のピンク担当。雑誌や写真集などでも多方面に活躍する。ファースト写真集『ゆらドキッ！』が発売中 公式Ｘ：＠yurayura_yuraa 公式Instagram：@yurayura_yuuura



【熊澤風花さんプロフィル】

くまざわ・ふうか 2002年7月2日生まれ、埼玉県出身。身長162cm。11歳でアイドル活動を始め、現在所属するアイドルグループ「Task have Fun」は結成10年目を迎える。2018年からグラビア活動も開始。セカンド写真集『小さくて大切なもの』が発売中 公式Ｘ：＠Task_fuuka 公式Instagram：@fuka_kumazawa