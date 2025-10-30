ジョンマスターオーガニックから新作登場♡輝きと香りで満たすフレグランスオイル

“世界を飾らない美しさで満たす”をコンセプトに掲げるジョンマスターオーガニックから、香りと保湿を楽しむ新作「フレグランスオイル」が登場します。2025年11月13日（木）に発売されるのは、パープルフラワーとアロマティックウッズの2種類。しっとりと肌を潤しながら、やさしく香りをまとうことができるドライオイルです。特別な日にも、日常のリラックスタイムにも寄り添う、贅沢なアイテムです。

ジョンマスターオーガニックの特別な香りが誕生

新進気鋭の調香師ルーク・マルヴィーが手がけた、2つの特別な香りが誕生。

「フレグランスオイル スパークル パープルフラワー」は、粒子の小さなピンクゴールドと大きめのゴールドラメを配合。

デコルテや腕に塗布すれば、上品な輝きとともにやわらかなフローラルノートが広がります。

一方、「フレグランスオイル アロマティックウッズ」は、ウッドとスパイスの深みが調和する香り。落ち着いた印象を纏いたいときにぴったりです。どちらも心地よく香りながら肌をしっとり保湿します♡

植物オイルの恵みで、ベタつかず高保湿

両アイテムに共通するのは、ナチュラル由来成分だけでつくられたやさしい処方。

発酵アルガンオイル（プセウドジマエピコラ／アルガニアスピノサ核油発酵液）を中心に、オリーブ果実油やヒマシ油、アーモンド油をバランスよく配合。

浸透性※1が高く、肌になじむとベタつかずさらりとした感触が続きます。

また、ホホバ種子油やショウガ根油※4、ローズマリー葉油※4などをブレンドし、透明感※3あふれる肌へと導きます。髪やボディのマッサージにも使える万能な一本です。

ラメが煌めくスパークルタイプも登場

フレグランスオイル スパークル パープルフラワー 50mL

価格：4,950円（税込）

フレグランスオイル アロマティックウッズ 80mL

価格：4,950円（税込）

「スパークル パープルフラワー」は、黄み肌にも映えるピンクゴールドとゴールドラメを配合。光を受けて肌を美しく輝かせながら、ふんわりと花々の香りをまとうことができます。

デイリーにも特別なシーンにも活躍してくれる華やかなアイテムです♪

※1 角質層まで

※2 全成分中に水を含まない、肌なじみのよいオイル製品のこと

※3 肌が潤いキメが整うこと

※4 アロマティックウッズのみ

自然体の美しさを香りでまとう♡

ジョンマスターオーガニックの新しい「フレグランスオイル」は、香りと保湿を同時に楽しむための贅沢な一本。

植物オイルの恵みが肌にやさしくなじみ、自然体の美しさを引き出してくれます。季節を問わず使える万能アイテムとして、日々のセルフケアにプラスしてみてはいかがでしょうか。

心まで満たす香りに包まれて、自分らしい輝きを放って♡