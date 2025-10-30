¥º¥ì¤º¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡£¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ë¤â³¹¤Ë¤âÆëÀ÷¤à¤«¤é¼êÊü¤»¤Ê¤¤
·Ú¤¯¤Æ¥º¥ì¤º¡¢³¹¤Ë¤âÆëÀ÷¤àËüÇ½¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡£
½Õ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ°ÊÍè¤¹¤Ã¤«¤ê°¦ÍÑ¤·¡¢¤³¤Î½©¤Ë¤Ï¡È¤ª¤«¤ï¤ê¡É¤Þ¤Ç¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬¤¢¤ë¡£ÊÐ¸÷¥ì¥ó¥ºÅëºÜ¤Î¥½¥é¥¤¥º¡ÖSLD-003 OUTDOOR¡×¡ÊÀÇ¹þ14,300±ß¡Ë¤À¡£»È¤Ã¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ï¤¿¤À¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈÆü¾ï¤È¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ò¤Ä¤Ê¤°Æ»¶ñ¡É¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
»ª¹¾È¯¡¢¥½¥é¥¤¥º¤¬À¸¤à¡È¸«¤¨Êý¡É¤Î¿Ê²½
¥½¥é¥¤¥º¤Ï¡¢´ã¶À¤Î»ºÃÏ¡¦Ê¡°æ¸©»ª¹¾¤ÇÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê°åÎÅÍÑ´ã¶À¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¡Ö¥¨¥ê¥«¥ª¥×¥Á¥«¥ë¡×¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡£¡ÖÌÜ¤ò¼é¤ê¡¢¿´¤òÀ²¤é¤¹¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¡¢»ç³°Àþ¤ä¥Ö¥ë¡¼¥é¥¤¥È¤«¤é´ã¤ò¼é¤ë¡Èµ¡Ç½Èþ¡É¤È¡¢¤«¤±¤ë¿Í¤òÌÀ¤ë¤¯¸«¤»¤ë¡ÈÂ¤·ÁÈþ¡É¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯¸þ¤±¤Î¡ÖDAILY¡×¤ä¡¢²°³°ÍÑ¤Î¡ÖOUTDOOR¡×¤Ê¤É¡¢¥·¡¼¥óÊÌ¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¥·¥ê¡¼¥º¤¬¤¢¤ê¡¢¤É¤ì¤â¥ì¥ó¥º¤«¤é¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¼«¼Ò¤ÇÀß·×¡¦À½Â¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£
OUTDOOR¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ï¡¢º£²ó¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥¦¥§¥ê¥ó¥È¥ó¥¿¥¤¥×¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥Ü¥¹¥È¥ó¥¿¥¤¥×¤ä¥ª¡¼¥Ð¡¼¥°¥é¥¹¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤ì¤â·ÚÎÌ¤Ç¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤¬¹â¤¯¡¢»ç³°Àþ¤äÈ¿¼Í¸÷¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥«¥Ã¥È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥·¡¼¥ó¤´¤È¤Î¡È¸«¤¨Êý¡É¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
Æ°¤¤¤Æ¤â¥º¥ì¤Ê¤¤¡¢¥Õ¥ì¡¼¥àÀß·×¤¬½¨°ï
¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ç¥á¥¬¥Í¤ä¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò»È¤¦¤È¤¡¢ºÇ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡È¥º¥ì¡É¡£¥Æ¥ó¥È¤òÀß±Ä¤·¤¿¤ê¡¢ÅÐ»³¤Ç´À¤ò¤«¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢É¡¤Î¾å¤Ç¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤¬³ê¤Ã¤Æ»ë³¦¤¬¥Ö¥ì¤ë¨¡¨¡¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤¿¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£
¤½¤ÎÅÀ¡ÖSLD-003 OUTDOOR¡×¤ÏÈó¾ï¤Ë°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥ì¡¼¥àÁÇºà¤Ë·ÚÎÌ¤ÇÃÆÎÏ¤Î¤¢¤ë¼ù»é¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥Æ¥ó¥×¥ë¡Ê¤Ä¤ë¡ËÉôÊ¬¤¬´é¤ò¤ä¤µ¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ª¤«¤²¤Ç¡¢·ã¤·¤¯Æ°¤¤¤Æ¤â¥º¥ì¤Ë¤¯¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤ÆÄù¤á¤Ä¤±´¶¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢Ä¹»þ´Ö¤«¤±¤Æ¤¤¤Æ¤âÈè¤ì¤Ê¤¤¡£
°ìÈÌÅª¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ë¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê¡È¤¤¤«¤Ë¤â±¿Æ°ÍÑ¡É¤Ê°õ¾Ý¤¬¤Ê¤¯¡¢ÉáÃÊÃå¤Ë¤â¼«Á³¤ËÆëÀ÷¤à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¹¥°õ¾Ý¤À¡£
¤³¤Î¡È¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É´¶¡É¤³¤½¡¢¤³¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¼êÊü¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£
ÊÐ¸÷¥ì¥ó¥º¤Ç¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ÎÉ÷·Ê¤¬¤è¤êÁ¯ÌÀ¤Ë
¥½¥é¥¤¥º¤Î¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¡¢ÊÐ¸÷¥ì¥ó¥º¤À¡£¥ì¥ó¥º¤ÎÆâÉô¤ËÆÃ¼ì¤Ê¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ò¶´¤ß¡¢ÃÏÌÌ¤ä¿åÌÌ¤Ê¤É¤ÎÈ¿¼Í¸÷¤ò¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢âÁ¤·¤µ¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¥¯¥ê¥¢¤Ê»ë³¦¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¤³¤ì¤¬ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¸ú²ÌÅª¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÂÀÍÛ¸÷¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤ëÀîÌÌ¤ä»³¤ÎÎÇÀþ¤ò¸«¤¿¤È¤¡¢¤Þ¤Ö¤·¤µ¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¿§ºÌ¤Ï¤à¤·¤íÁ¯¤ä¤«¤Ë´¶¤¸¤ë¡£¥È¥ì¥Ã¥¥ó¥°¤ä¥¥ã¥ó¥×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³¹Ãæ¤Ç¤â¥¬¥é¥¹¤Î±Ç¤ê¹þ¤ß¤ä¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤Î¾È¤êÊÖ¤·¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¡¢²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¡£
¡Ö¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Î»×¤¤½Ð¤¬¡¢¤è¤êÁ¯ÌÀ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤¬¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ë¤Û¤É¡¢»ë³¦¤Î¼Á¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£°ìÅÙ¤³¤Î»ë³¦¤Ë´·¤ì¤ë¤È¡¢¤â¤¦ÉáÄÌ¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ë¤ÏÌá¤ì¤Ê¤¤¡£
½©¤â»ç³°Àþ¥±¥¢¤òËº¤ì¤º¤Ë
°Õ³°¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢½©¤Ç¤â»ç³°ÀþÎÌ¤Ï²Æ¤Î7¡Á8³ä¤Û¤É¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£µ¤²¹¤¬²¼¤¬¤Ã¤ÆÌýÃÇ¤·¤¬¤Á¤À¤¬¡¢´ã¤Ø¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤Ïµ¨Àá¤òÌä¤ï¤Ê¤¤¡£¡ÖSLD-003 OUTDOOR¡×¤Î¥ì¥ó¥º¤ÏUV¥«¥Ã¥ÈÎ¨99%°Ê¾å¡£ÊÐ¸÷µ¡Ç½¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢½©Åß¤Î¥í¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È´ã¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÅÀ
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¾¯¤·¤À¤±µ¤¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤â¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÊÐ¸÷¥ì¥ó¥º¤ÎÆÃÀ¾å¡¢iPhone¤ÎFace ID¤¬È¿±þ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡£ÀÖ³°Àþ¤ò¼×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¥í¥Ã¥¯²ò½ü¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡£ÊÐ¸÷¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÂÐ±þ¤¹¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥½¥é¥¤¥º¤ÎÀ½ÉÊ¤Ç¤Ï¤É¤ì¤âNG¤À¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥ì¡¼¥à·Á¾õ¤¬¤ä¤äÎ©ÂÎÅª¤Ê¤¿¤á¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥á¥¬¥Í¥±¡¼¥¹¤Ë¼ý¤Þ¤ê¤Å¤é¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£ÉÕÂ°¤¹¤ëÀìÍÑ¥±¡¼¥¹¤Î»ÈÍÑ¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¡£
Æü¾ï¤È¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ò¤Ä¤Ê¤°¡È¸«¤¨Êý¡É¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó
¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÂ¿¤¯¤¬µ¡Ç½À¤òÄÉµá¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥½¥é¥¤¥º¤Ï¡È¸«¤¨Êý¡É¤È¡È¤«¤±¿´ÃÏ¡É¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤³¤È¤óËá¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë¤â³¹¤Ë¤â¼«Á³¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¡¢»ë³¦¤âµ¤Ê¬¤â¥¯¥ê¥¢¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¤½¤ì¤¬¡¢ËÍ¤¬¤³¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¼êÊü¤»¤Ê¤¤ÍýÍ³¤À¡£