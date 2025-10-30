グルメも楽しめると思う「新潟県の温泉地」ランキング！ ダントツ1位は「越後湯沢温泉」、続く2位は？【2025年調査】
雪国の米や日本海の海の幸など、新潟県は食材のポテンシャルが高い地域。温泉でゆったり過ごした後に食べる地元食材は格別です。
All About ニュース編集部は10月9〜10日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に「グルメも楽しめる温泉地」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「グルメも楽しめると思う新潟県の温泉地」ランキングを紹介します！
【7位までの全ランキング結果】
2位：月岡温泉／54票2位にランクインしたのは、月岡温泉です。「もっと美人になれる温泉」として親しまれる硫黄泉が評判で、行灯（あんどん）でライトアップされた庭園をはじめ、幻想的なナイトスポットも点在しています。
地酒の飲み比べやジェラート、手焼きせんべいに和菓子など、食べ歩きスポットも豊富。レトロな温泉街を浴衣で歩く湯上がり散歩も楽しめます。
回答者からは「温泉の質が良く肌がつるつるになりました。地酒がとても美味しいです」（30代女性／北海道）、「日本酒が試飲できる施設が近く特産の日本酒がたくさん楽しめそう」（30代女性／広島県）、「海から近いので日本海の幸を楽しめそう」（40代男性／大阪府）といったコメントが寄せられています。
1位：越後湯沢温泉／139票1位にランクインしたのは、川端康成の『雪国』の舞台となった越後湯沢温泉です。古くから湯治場として親しまれる共同温泉や、とき卵を入れたような湯花が咲くことから「卵の湯」と呼ばれる源泉を有する老舗旅館など、歴史ある温泉宿が立ち並んでいます。
へぎそばや魚沼産コシヒカリ、新鮮な魚介類に笹団子と、新潟グルメも目白押し。冬はウィンタースポーツも盛んなので、旅のスタイルに合わせて滞在先を選ぶのもおすすめです。
回答コメントでは「へぎそばが美味しい」（30代男性／東京都）、「冬の鍋物メニューが豊富」（50代女性／東京都）、「特産品もあり周りのご飯屋さんが沢山あるから」（30代女性／茨城県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)