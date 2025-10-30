12星座別！2025年11月1日〜11月30日の金運アップ方法【牡羊座〜乙女座】
11月は“聞く力”が金運を呼ぶ！お金知識が深い人から、お得情報が聞けるかも2025年11月、太陽は主に蠍座を運行し、遅れて金星、水星も蠍座に入ります。晩秋にふさわしい静かな、そして思索的な日々を送ることになるでしょう。
また目上の人、知識の深い人などからの有益なアドバイスを得られる時期でもあります。そのアドバイスは人生を豊かにしてくれるでしょうし、もちろんマネー面に役立つ内容の場合も。貯蓄方法や倹約術、ショップ情報、副業のやり方、投資のノウハウなど多岐にわたりそう。臆せず、こちらから助言を求めるようにしてみましょう。
牡羊座牡羊座の11月の運勢は停滞気味。人付き合いに興味がなくなったり、なんとなくシンドイ気分になってしまったりしてしまうかもしれません。ついで出不精になる傾向も。しかし物事を深掘りするには絶好のチャンス期です。1人で楽しめる趣味を極めるのもいいし、生き方を模索するのもいい。深掘りするほど得るものは大きいでしょう。
もちろん家計をじっくり見直すのもおすすめ。また助っ人が登場する暗示も。アドバイスを生かすと金運は安定するでしょう。
ラッキーアイテム：バスソルト
牡牛座牡牛座の11月は要注意運が暗示されています。思いもよらない人に出し抜かれるかもしれません。日ごろからライバル視していた人、煙たく思っていた人にも注意を向けておきましょう。あなたの方から相手を出し抜くくらいの心意気を持つのが正解かも。
マネー面は交際費がかさむ傾向が。事前に多めに予算に組み込んでおきましょう。手土産などは少し価格を落としたものを。またエステや化粧品など美容関連の出費を抑えて全体のバランスをとって。
ラッキーアイテム：オーデコロン
双子座11月の双子座は安泰運。日々を落ち着いた気分で過ごせるでしょう。慎重さと冷静さを意識すると運気はますます安定。どんなことであれ一歩踏み出す前に、もう一度振り返って考えるようにしたいもの。物事は想像以上にスムーズにいくはずです。
家計管理能力がアップするのもうれしい点。スマホアプリを活用して支出入を見える化するのはおすすめ。もちろん紙の家計簿に書き込むのもアリです。また全資産を総チェックするのにふさわしい時期。
ラッキーアイテム：2026年のカレンダー
蟹座快調運が暗示された11月の蟹座です。たいがいのことなら願い通りの結果を得られるでしょう。あなたには周囲を思いのままに動かせる力が潜んでいる時期なのです。堂々と強気の意見を主張するのがカギ。ビクビクする必要なんかありません。
とはいえマネー面はコントロールが難しい様子。一度浪費し始めると、追いかけるようにして浪費に次ぐ浪費……、なんてことに。欲望を抑えるようにしないと貯金を食い潰してしまいかねません、注意を。
ラッキーアイテム：油絵
獅子座11月の獅子座の運勢は荒れがちで、トラブルの多いひと月になりそうです。周囲との対立には十分注意してください。感情的になると事態は悪化します。どんな場合も落ち着いて対処すること。思いつきで動くのも避けた方が安全でしょう。
金銭面は物価高に伴って家計が圧迫されがち。1円でも安い店を探す努力をしたいもの。フリマアプリなどを活用して不用品を売り、小銭を稼ぐのもおすすめです。また家庭菜園を作って食費を抑える工夫もぜひ。
ラッキーアイテム：テーブルランナー
乙女座11月の乙女座は好調運。知識欲が普段以上に旺盛になり、知りたいことや体験したいことが次々と出てきそうです。どんどん情報を集め、迷わずチャレンジすれば満足度の高いひと月になるでしょう。“物知りな人”といううれしい評判が立つ暗示も。
ただし行動半径が広がるため交通費や食事代、カフェ代などの出費が続いてしまいそうです。せめて安い交通機関を調べたり、レストランやカフェなどはランクを下げたりするなどして防衛しましょう。
ラッキーアイテム：ボールペン
教えてくれたのは……太陽と月の魔女
太陽の魔女（マリィ・プリマヴェラ）と月の魔女（小泉茉莉花）の2人の占術家によるユニット。『太陽と月の魔女カードwithグリフィン＆ペガサス』は好評発売中。太陽と月の魔女カード・ワークショップ、ハロウィーンイベントなども開催。監修サイト「ウィッチサイン占星術」。ブログ「太陽と月の魔女」で情報発信中
(文:あるじゃん 編集部)