「うまそ」木下優樹菜、野菜たっぷり“ユキナ飯”公開！ 「健康に良さそう」「体に優しい」
元タレントでYouTuberとして活動する木下優樹菜さんは10月29日、自身のInstagramを更新。おいしそうな“ユキナ飯”を公開しました。
コメントでは「健康に良さそう 途中スープで入れてた黄色の凍った塊は生姜ですか？」「体に優しい」「うまそ」と、絶賛の声が寄せられました。
「野菜たっぷりミートソース」木下さんは「野菜たっぷりミートソース 鶏肉とブロッコリーのジンジャースープ 鮪胡麻油わさび醤油 #ユキナ飯」とつづり、1本の動画を投稿。レシピを詳しく紹介しながら料理をしています。完成までの過程をテンポよく見ることができ、手際の良さも感じます。最後にテーブルに並べた料理を映しており、とてもおいしそうです。
「身を養う御膳」9日にも「身を養う御膳（みをやしなうごぜん）今日のひと口が、明日のわたしをつくる #ユキナ飯」とつづり、さまざまな手料理を公開していた木下さん。どれも健康的でおいしそうです。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)