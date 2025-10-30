元タレントでYouTuberとして活動する木下優樹菜さんは10月29日、自身のInstagramを更新。手料理を公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：木下優樹菜さん公式Instagramより）

元タレントでYouTuberとして活動する木下優樹菜さんは10月29日、自身のInstagramを更新。おいしそうな“ユキナ飯”を公開しました。

「野菜たっぷりミートソース」

木下さんは「野菜たっぷりミートソース　鶏肉とブロッコリーのジンジャースープ　鮪胡麻油わさび醤油　#ユキナ飯」とつづり、1本の動画を投稿。レシピを詳しく紹介しながら料理をしています。完成までの過程をテンポよく見ることができ、手際の良さも感じます。最後にテーブルに並べた料理を映しており、とてもおいしそうです。

コメントでは「健康に良さそう　途中スープで入れてた黄色の凍った塊は生姜ですか？」「体に優しい」「うまそ」と、絶賛の声が寄せられました。

「身を養う御膳」

9日にも「身を養う御膳（みをやしなうごぜん）今日のひと口が、明日のわたしをつくる　#ユキナ飯」とつづり、さまざまな手料理を公開していた木下さん。どれも健康的でおいしそうです。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
