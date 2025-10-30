『SAKAMOTO DAYS』×「くら寿司」が初コラボ！ 限定グッズが「ビッくらポン！」で当たる
「くら寿司」は、10月31日（金）から、テレビアニメ『SAKAMOTO DAYS』と初コラボレーションしたキャンペーンを、全国の店舗で開催する。
【写真】ラバーチャームや缶バッジが登場！ 「ビッくらポン！」で当たるグッズ一覧
■描き下ろしイラストを使用
今回開催されるコラボキャンペーンは、作品に登場する主人公の“坂本太郎”をはじめ、“朝倉シン”や“南雲”などの人気キャラクターグッズがゲットできる期間限定の企画。
店舗の各テーブルに備え付けられた皿回収ポケットに食べ終えたお皿を5枚入れて挑戦するゲーム「ビッくらポン！」では、当たりが出ると、キャラクターがデザインされた「ラバーチャーム」や、「缶バッジ」、「マグネットシート2個セット」など、ここだけの特別な景品がもらえる。
また、2500円（税込）の会計ごとに、描き下ろしイラストを使った限定オリジナルグッズをプレゼント。10月31日（金）からの第1弾は「クリアファイル」、11月14日（金）からの第2弾は「2026年クリアポスターカレンダー」が用意され、いずれもなくなり次第終了となる。
