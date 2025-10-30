◆九州地区高校野球準決勝 神村学園4―5九州国際大付（30日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎）

わずか1点のリードで迎えた9回裏。九州国際大付のエース右腕、渡邉流（2年）が迎えたのは神村学園のクリーンアップだった。「1点差だったけど気持ちは余裕がありました。自分の投球を貫いていこうと思った」。凡打で2アウトを取ると最後は三振で締めくくり、エースは静かに拳を握った。

今大会3試合連続の救援で5回から登板。5回に同点とされたが、6回2死満塁で自らのバットで中前に勝ち越しの2点打。エースは「自分で同点にしてしまったので、自分が点を入れたかった」。8回に1点差とされたが、この日は自己最速を更新する140キロをマーク。強豪を相手に投打で勝利を引き寄せた。

九州大会は先発の左腕岩見輝晟（1年）を救援してきたが、実はこの日の先発は渡邉に決まっていた。ところが「神村学園に投げてみたい」と岩見が先発を志願。「バスが球場に着いたところで先発を変更した」と楠城祐介監督は明かす。突然、救援を打診された渡邉だが「先発岩見で自分が救援といういい流れがしっくりきているし、自分は先発も救援もどちらもできるので」と迷わず受け入れた。

「ピンチに強いし、ここで行ってくれと言うところで行ってくれる。決して逃げないんです」と楠城祐介監督が信頼を寄せるエース。後輩左腕への気遣いも細やかで「岩見は打たれたりするとメンタルが弱ることがあるのでベンチで励ましています」とサポートしている。この日も神村学園の強力打線に立ち向かう左腕に、渡邉は「岩見なら抑えられる。いい感じで投げてるから」と声をかけていた。

神戸市出身。中学時代に選抜大会8強入りした九州国際大付の試合を甲子園で見て「ここに行こう」と進学を決めた。佐倉俠史朗（ソフトバンク）が本塁打を放った明治神宮大会も見ていたという。憧れの先輩たちと同じ舞台に立てるまであと1勝。「今年のチームはみんな一人一人役割があるんです。試合ではその役割を果たすだけです」とエースはフォア・ザ・チームで4年ぶりの九州王者をつかみ取る。（前田泰子）