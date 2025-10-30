¡ÖÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¿Íµ¤Ì¡²è²È¤¬Ä¾É®¤Çà²»¿®ÉÔÄÌáÀë¸À¡ª¡ÖÀèÀ¸¤â¤ªµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¡×¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×È¿¶ÁÁê¼¡¤°
¡Ö²»¿®ÉÔÄÌ¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡Ì¡²è¡ÖÆî¹ñ¾¯Ç¯¥Ñ¥×¥ï¤¯¤ó¡×(¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹)¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÌ¡²è²È¤Î¼ÆÅÄ°¡Èþ(Ä¹ºê¸©½Ð¿È)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£ÆÍÁ³¤Îà²»¿®ÉÔÄÌáÀë¸À¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö»³±¢¤Î¼èºàÎ¹¹Ô¤«¤éµ¢¤Ã¤ÆÍè¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÆü¤«¤éËÁ¸±¤Ë¤Ç¤Þ¤¹¤Î¤Ç»Å»ö´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤È¤Ï²»¿®ÉÔÄÌ¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÀë¸À¡£
¡¡30Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿HD-2DÈÇ¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈI¡õII¡×¤Ë¿·ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥µ¥Þ¥ë¥È¥ê¥¢¤Î²¦½÷¡×¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥²¡¼¥à¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ëà²»¿®ÉÔÄÌá¤òÀë¸À¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¹ðÃÎ¤Î¥ê¥Ý¥¹¥È¤Ï¤Þ¤á¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÆÅÄ°¡Èþ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡ÖDQ1and2¡×¡Ö¥í¥È»°Éôºî¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÉ¬¤º¡¢Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª¡×¡Ö»ä¤â¤¸¤¤Ë¥¢¥ì¥Õ¥¬¥ë¥É¤Ø¹Ô¤¯Í½Äê¤Ç¤¹♡ÀèÀ¸¤â¤ªµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¡×¡Ö¥Ë¥»Í¦¼Ô¤Î¥É¥é¥¯¥¨»Í¥³¥Þ¡¢Í½Ìó¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¶á¤¯ÆÏ¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£