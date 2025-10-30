ÆüËÜ°ì²¦¼ê¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬Âç¶ìÀï¡¡¸µÆ±Î½¤Îºå¿À¡¦ÂçÃÝ¹ÌÂÀÏº¤Ë4²ó¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡¡¸òÎ®Àï¤Ç¤â5²óÌµ¼ºÅÀ¤ÇÇòÀ±¸¥¾å
¡¡¢¡SMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡¡Âè5Àï¡¡ºå¿À¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê30Æü¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡ÆüËÜ°ì¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÂÇÀþ¤¬¡¢¸µÆ±Î½¤Îºå¿À¡¦ÂçÃÝ¹ÌÂÀÏº¤Ë¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½é²ó¤Ï»°¼ÔËÞÂà¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤é¤ì¤ë¤È¡¢2²ó¤Ï3»î¹çÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤ÈÀä¹¥Ä´¤Î»³ÀîÊæ¹â¤¬¸«Æ¨¤·»°¿¶¡£4²ó¤Þ¤Ç¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤ËÉõ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡£4²ó2»à¤«¤é¤ÏÌøÄ®Ã£¤¬2µåÏ¢Â³¤ÎÄ¶¥¹¥í¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÇÃæÈô¤ÈËÝÏ®¡Ê¤Û¤ó¤í¤¦¡Ë¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¸òÎ®ÀïÃæ¤Î6·î21Æü¤Ë¤â¹Ã»Ò±à¤ÇÂçÃÝ¤ÈÂÐÀï¡£5²óÌµ¼ºÅÀ¤ÇÇòÀ±¤ò¸¥¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£