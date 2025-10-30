Æ£ºê¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¢»þÂå·à½é½Ð±é¤Ç¤â¹âÉ¾²Á¡¡¡Ö¥É¥Ã¥¥ê¤Ç¤·¤ç¡©¡×2¿Í¤ÏÈ¾¿®È¾µ¿¡¡¡Ö»°²°À¶º¸±ÒÌç»ÄÆüÏ¿¡¡±Ê±ó¤Îå«¡×12·î7Æü¤Ë½éÊüÁ÷
¡¡µÈËÜ¶½¶È¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢Æ£ºê¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡ÊÅÄºêÍ¤°ì¡¢¥È¥¡Ë¤¬¡¢¿Íµ¤»þÂå·à¥·¥ê¡¼¥º¡Ö»°²°À¶º¸±ÒÌç»ÄÆüÏ¿¡×¤ÎºÇ¿·ºî¡Ö»°²°À¶º¸±ÒÌç»ÄÆüÏ¿¡¡±Ê±ó¡Ê¤È¤ï¡Ë¤Îå«¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£2¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½é¤Î»þÂå·à½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Æ£Âô¼þÊ¿¤Î¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢2016Ç¯¤«¤éÂ³¤¯¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè9ºî¡£¼ç±é¤ÏËÌÂçÏ©¶ÕÌé¡£Æ£ºê¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Î2¿Í¤Ï¡¢ÊÆÌä²°¤Î¤â¤È¤ÇÆ¯¤¯¡Ö¿ÍÂÆ¬Ìò¡×¤ò±é¤¸¡¢Ãç´Ö¤Î¿ÍÂ¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ëÇ÷¿¿¤Î±éµ»¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡»£±Æ¤ÏµþÅÔ¡¦ÂÀ¿Á¤Î»£±Æ½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£2¿Í¤Ï°áÁõ¤ä¥«¥Ä¥é¹ç¤ï¤»¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¡Ö¥É¥Ã¥¥ê¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×¡Ö¼Â¤ÏÊâ¤¤¤ÆÂçºå¤Þ¤Çµ¢¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤É½¾ð¡£Á´¤Æ¤¬ËÜÊª¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¸å¤Ï¡¢¿¿·õ¤ÊÌÌ»ý¤Á¤Ç»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤À¡£¶¦±é¤·¤¿¾åÀîÎ´Ìé¤«¤é¤Ï¡ÖµÞ¤Ë¥«¥á¥é¤¬²ó¤ë¾õ¶·¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ê¢¤«¤éÀ¼¤Î½Ð¤ë¡¢¤¤¤¤¼Çµï¤Ç¤·¤¿¡×¤È¹âÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¡£»£±Æ¸å¤Ë¤ÏËÌÂçÏ©¶ÕÌé¤È¤âÂÐÌÌ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄºê¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿¡×¡¢¥È¥¤Ï¡Ö22Ç¯´Ö¤Î¥³¥ó¥È¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÁ´ÉôÆþ¤ì¤Æ±éµ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£NG¤Ê¤·¤Ç½ª¤¨¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºîÉÊ¤Ï12·î7Æü19»þ¤«¤é¡ÖÆüËÜ±Ç²è¡Ü»þÂå·à4K¡×¤Ç½éÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢J:COM¡¡STREAM¤Ç¤âÆ±»þÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£»þÂå·àÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤ÏÍèÇ¯3·î¤ËÊüÁ÷Í½Äê¡£