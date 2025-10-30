静岡県内で発生した特殊詐欺事件を巡り、警察は関係先として静岡市の暴力団事務所の強制捜査に踏み切りました。いわゆる「トクリュウ」の犯罪グループと暴力団が関係している可能性があるとみて、警察が捜査を進めています。

【写真を見る】静岡市で行われた暴力団事務所の強制捜査

警察が家宅捜索したのは、静岡市清水区にある六代目山口組系の清水一家事務所です。2025年3月に県内で発生した特殊詐欺事件に清水一家が関わっているとみて、関連を調べています。

この事件では2025年10月28日、静岡市に住む80代の男性から200万円をだまし取ったとして、富士宮市野中東町の無職の男(36)と、東京都八王子市の無職の男(36)が詐欺の疑いで逮捕されました。

警察によりますと、容疑者の男らは2025年3月、すでに逮捕されている受け子の被疑者と共謀して、静岡市に住む80代の男性に「駅のトイレに携帯電話と鞄を忘れた」「至急お金が必要」などと電話し、現金200万円をだまし取った疑いが持たれています。

警察は匿名流動型犯罪グループ「トクリュウ」の犯行とみて捜査しています。捜査関係者によりますと、この事件で受け子として2025年5月に逮捕された被疑者の捜査を進めたところ容疑者の男らが浮上。さらに、背後に暴力団・清水一家が関わっている可能性が浮上し、30日の家宅捜索に踏み切ったということです。

警察は、資金の流れなど、組織的な関与について捜査を進めています。