¡¡King ¡õ Prince¤Î¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¬30Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¤ª¡¼¤¤¡¢±þ°Ù¡ÙÂç¥Ò¥Ã¥ÈÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¡£Æ±Æü¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È½ÐÀÊ¤¬¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¼ç±é¡¦Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤Ë¥¢¥ó¥µ¡¼¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃã¿§¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¹â¶¶³¤¿Í
¡¡Êª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢ÇËÅ·¹Ó¤ÊÅ·ºÍ³¨»Õ¡¦³ë¾þËÌºØ¤ÎÌ¼¤Ç¤¢¤ê¡¢Äï»Ò¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿³ë¾þ±þ°Ù¡£Èþ¿Í²è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏËÌºØ¤òÎ¿¤°¤ÈÉ¾¤µ¤ì¡¢¿ô¾¯¤Ê¤¤½÷À³¨»Õ¤È¤·¤Æ¹¾¸Í¤ÎÃË¼Ò²ñ¤ò¶î¤±È´¤±¤¿Àè¶îÅªÂ¸ºß¤À¡£¹ëÃÀ¤Ç¼«Í³ËÛÊü¡¢¤½¤·¤Æ³¨¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤òÊû¤²¤¿±þ°Ù¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë»Ñ¤ò»þÂå·à½é¼ç±é¤ÎÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤¬Ç®±é¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï±þ°Ù¤ÈÍ§¾ð¤ò¸ò¤ï¤¹¼Âºß¤Î³¨»Õ¡¦Á±¼¡Ïº¡Ê·ÌºØ±ÑÀô¡Ë¤ò±é¤¸¤¿¹â¶¶¡¢¤½¤·¤Æ³ë¾þËÌºØ¤ò±é¤¸¤¿±ÊÀ¥ÀµÉÒ¤¬¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤òÂåÉ½¤·¤ÆÅÐÃÅ¡£ËÁÆ¬¡¢¹â¶¶¤Ï¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï³§¤µ¤ó¡¢¡Ø¤ª¡¼¤¤¡¢¤Þ¤µ¤ß¤µ¤ó¡Ù¤ò¸«¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡Ä¡×¤È¥¿¥¤¥È¥ë¤ÈÄ¹ß·¤ò¤«¤±¤Æ¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¹â¶¶¤¬ÉÔºß¤À¤Ã¤¿¡¢23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Æ±ºî¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ÇÄ¹ß·¤¬È¯¸À¤·¤¿¡Ö¤ª¡¼¤¤¡¢³¤¿Í¡×¤È¤Î¡È¸Æ¤Ó¤«¤±¡É¤ËÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤ÏÂ³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ÎÁ°¤Ï¤Û¤«¤Î»Å»ö¤ÇÅÐÃÅ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ·ÈÂÓ¤ò¸«¤¿¤é¡Ø¤ª¡¼¤¤¡¢³¤¿Í¡Ù¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¡Ø°ìÂÎ²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤Èº¤ÏÇ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤³§¤µ¤ó¤Î°¦¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¢¥ó¥µ¡¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Á¤ã¤á¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
