¡Ö¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ëÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ì¤¤¤á¤¤¹â¹»¥É¥é¥Õ¥È5°Ì°ËÆ£Áª¼ê¡¡³ÚÅ·¤¬°§»¢¤ËÍè¹»¡¡¼¯»ùÅç
º£·î¤Î¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¡¢³ÚÅ·¤«¤é5°Ì¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿»§ËàÀîÆâ»Ô¡¦¤ì¤¤¤á¤¤¹â¹»¤Î°ËÆ£ÂçÚðÅê¼ê¡£30Æü¡¢µåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤¬»ØÌ¾¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤ì¤¤¤á¤¤¹â¹»¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅìËÌ³ÚÅ·¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¤ー¥°¥ë¥¹¤Î¥¹¥«¥¦¥ÈÃ´Åö¼Ô¤é3¿Í¤Ç¤¹¡£
°ËÆ£Åê¼ê¤ÏÂçÊ¬¸©½Ð¿È¤Ç¡¢ºÇÂ®147¥¥í¤Î¥¹¥È¥ìー¥È¤È¡¢¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥¹¥é¥¤¥Àー¤òÉð´ï¤Ë¡¢²Æ¤Î¸©Âç²ñ¤Ç¤Ï35¸Ä¤Î»°¿¶¤òÃ¥¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£·î23Æü¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç³ÚÅ·¤«¤é5°Ì¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
30Æü¤Î²ñ¸«¤Ç°ËÆ£Åê¼ê¤Ï¾¡Íø¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÀÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê³ÚÅ·5°Ì»ØÌ¾¡¦¤ì¤¤¤á¤¤¹â¹» °ËÆ£ÂçÚðÅê¼ê¡Ë¡Ö1·³¾º³Ê¤òÌÜÉ¸¤ËºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥á¥¸¥ãー¥êー¥°¤ä¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ëÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¤Þ¤º¤ÏÆüËÜ°ì¤ò¤È¤Ã¤Æ¤½¤³¤«¤éÀ¤³¦¿Ê½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×
¡ÊÅìËÌ³ÚÅ·¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¤ー¥°¥ë¥¹ °¦·É¾°»Ë¥¹¥«¥¦¥ÈÉôÄ¹¡Ë¡ÖÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÈó¾ï¤Ë¿¤Ó¤·¤í¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤³¤í¤¬°ìÈÖ¡£¾Íè¤¤¤¤¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤ß¤¿¤Î¤Ç»ØÌ¾¡×
²ñ¸«¸å¡¢»°ÌÚÈ¥´ÆÆÄ¤¬¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¼ó¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¤ÎÆþ¾ì¥Ñ¥¹¤¬¡¢µÇ°¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ËÆ£Åê¼ê¤Ïº£¸å¡¢µåÃÄÂ¦¤È¤Î·ÀÌó¸ò¾Ä¤ò·Ð¤Æ¡¢12·î¤ËµÜ¾ë¸©¤Ç³«¤«¤ì¤ëÆþÃÄ²ñ¸«¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£
