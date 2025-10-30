「保育園留学」は子育て世代向けの移住体験で、都会の子どもが自然豊かな地方の保育園に通い、親もリモートで仕事をしながら留学先で一緒に暮らすことをいいます。

県内でも、「保育園留学」を受け入れている施設があります。東京から来た親子の「初めての体験」を取材しました。

南大隅町佐多地区にある園児7人のはまゆう保育所です。登園するこどもたちの中に、不安そうな面持ちの子がいました。

東京から来た、りょうくん（4）と、妹のみなみちゃん（2）です。

5人家族の石鍋さん一家は、「保育園留学」を利用して南大隅町にやってきました。親は宿泊先でリモートワーク、子どは地域の保育園に通いながら都会ではできない暮らしを1週間体験します。

（母親）「夫婦ともに関東圏内が実家で田舎に帰る経験がなく、自然遊びをさせられなく、いっぱい思う存分自然に触れさせて遊ぶことができればと思い決めた」

保育園留学は、東京の企業「キッチハイク」が2021年に始めた事業で、留学できる園は全国に62か所。これまでに3000組の家族が利用しています。

初めての保育園留学に…

りょうくんとみなみちゃんは、今回が初めての保育園留学。涙が止まらないりょうくん。しばらくお母さんも園で様子を見守ることにしました。

（アート教室のようす）

「きょうはおばけのかぼちゃをつくります～」

少しずつ緊張もほぐれてきたようです。

次は散歩の時間。園のまわりを散策します。

（先生）「自由にドングリを拾っていいです～」

りょうくんもみなみちゃんもどんぐり探し。

（母親）「（都内で）『ドングリ落ちているらしい』と聞いて行ったら『もうない』という、ドングリも十分にひろう経験はなかった」

都会にはない自然に触れ…「親としてもうれしい」

近くのグラウンドに到着。友達がバッタを見つけたようです。

（りょうくん）

「触りたい」

Q.触ったことあった？

「ない」

地元の子どもたちをまねてりょうくんも…。

（母親）「バッタやコオロギもイメージ出来ていなかった。触れてとんでいるのを見て自分でもつかまえて、親としてもうれしく思った」

都会にはない自然に触れ、距離が縮まった様子の子どもたち。留学した子どもだけでなく、地元の子どもたちも刺激になるようです。

（はまゆう保育所 前田利香園長）「自分子ども同士でもお世話をしてみようとしたり、『誰かに何かをしてあげたい』という気持ちが自然と生まれる事業でもある」

保育園や学校を存続していくために

現在、県内で保育園留学を受け入れているのは、南大隅町と錦江町の3つの園です。

中でも、はまゆう保育所は園児数が最も少ない施設。園がある佐多地域にはピーク時およそ100人の園児がいましたが、今は7人に減りました。

（はまゆう保育所 前田利香園長）

「『あと数年しかもたない』『廃園になる』と言われていた保育園」

「保育園の存続を子どもたちが減るなかで、少しでも子どもの声を地域に届けられるように新しい事業をしたいと」

およそ60年続く園の存続が危ぶまれる中、打開策の1つとして今年3月から保育園留学。8か月足らずで13組の家族が南大隅町で過ごしました。

（はまゆう保育所 前田利香園長）「“マンツーマンで見てもらえる”。子どもの数が少ない地域だからこそ『また来たい』『必ず来る』と言って帰ってもらえる」

今後は官民一体の取り組みも欠かせないといいます。

（はまゆう保育所 前田利香園長）「保育園が無くなるということは（年代が）上の子どもたちの居場所もいずれ無くなるということ。行政が地域の子どもたちを守る施策をどれだけつくってくれるかが、過疎地域の保育園の望み」

地域コミュニティの拠点でもある保育園や学校を存続していくために。急速に進む少子高齢化のなかで、新たな挑戦が始まっています。

