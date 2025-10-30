チョコプラ長田庄平、剥離骨折のまま初イベント登場 座ったままネタ披露で爆笑さらう
チョコレートプラネットの長田庄平が30日、都内で行われた映画『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』（12月19日公開）ハロウィーンイベントに参加。TBS系『SASUKE2025』の本番収録中に左足甲の剥離骨折で全治3ヶ月の負傷をしてから初めてイベントに登場し、イスに座ったままでネタを披露して爆笑をさらった。
【写真】さすがのコンビ愛…長田庄平を支える松尾駿
チョコレートプラネットの2人は、神秘の星・パンドラに住むナヴィを完全再現した特殊メイクで登場。長田はキャスターつきのイスに座り、相方の松尾駿に押されてステージに現れた。
松尾が座ったままの長田を動かしながら、「アバ“Ｔ”」などTT兄弟のネタを披露。ラストには「アバター」の頭文字に合わせた“AA兄弟”も飛び出す“アバター”スペシャルネタで会場を笑わせた。
イベント中、足をさする仕草も見せる長田にMCから「大丈夫ですか？」と心配されると、「今本当に自分の“アバター”が欲しいと思っています。パンドラに行ったジェイクの気持ちが分かりました」と本作にちなんだトークでけがを笑いに変えていた。
長田をめぐってはTBSが26日に「10月26日(日)9:00頃、神奈川県青葉区 緑山スタジオ敷地内のオープンセットにおいてSASUKEの番組収録を行っておりました所、長田庄平さんが1stステージ挑戦中、第2エリアのローリングヒルに飛び移る際に怪我をされました」と書面で発表。29日にはコンビのYouTubeチャンネル「チョコプラのウラ」で長田本人から松葉杖で生活していることを告白し「めっちゃ大変。片足が使われへんようになっただけで、こんなに世の中大変なんやなって思った」と近況を明かしていた。
『アバター』シリーズは、神秘の惑星パンドラを舞台に、先住民ナヴィと侵略を狙う人類との戦いを描いてきた。前作『ウェイ・オブ・ウォーター』では、主人公ジェイクとネイティリの家族が海の民とともに戦い、愛する者のために犠牲を払う物語が展開された。最新作『ファイヤー・アンド・アッシュ』では、同じナヴィでありながらパンドラを憎むアッシュ族のヴァランが人類と手を組み、パンドラ全土を巻き込む壮絶な決戦が描かれる。
イベントには、本作に登場する新キャラクター・ヴァランの耳を付けた渋谷凪咲も登場した。
