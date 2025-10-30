◇男子ゴルフツアー フォーティネット・プレーヤーズカップ第1日（2025年10月30日 千葉県 成田ヒルズCC 7137ヤード、パー71）

第1ラウンドが行われ、ツアー20勝の石川遼（34＝CASIO）が3バーディー、1ボギーの69で回り、2アンダーの16位発進した。

インから出て、17番パー3、ピンまで右2メートルにつけてこの日初バーディー。後半の3番でボギーを叩いたものの、7番ではピンまで30センチにつけた。最終の9番パー5は2オンに成功し、バーディーで締めた。

「初日、たくさんのの選手がプレーして5アンダーっていうのは、今年の中でも非常に難しいコースだと思いますし、特にアウトの方がトリッキーかなっていうところもある。今日は最終日みたいなタフなピンポジションも多かった」

選手会主催の新規大会で、「ギャラリーファースト施策」として大会アプリの提供や注目組密着カメラなどが行われた。「トライ＆エラーももちろんあると思うし、それをしていきながらコツコツつくっていくことが大事だと思う。エンターテインメント性と競技性の両立をうまく図っていくことが凄く求められる。エンターテインメントとしての価値を高めていけることが

理想ですね」と展望した。