日本人女子スーパースターへの”ある大物レスラー”の軽視発言にWWE公式が”強烈なカウンター”で反論。参戦10周年を数々の偉業とともに称えた。

【映像】懐かしの貴重シーンも…日本人“最強女王”の10年間

WWE公式Xアカウントが、アスカのWWEデビュー10周年を祝うハイライト映像を公開した。動画は、不敗記録や王座戴冠など名シーンを凝縮した約2分の力作で、「10年の圧倒的な強さ」のタイトルからスタート。ややぎこちない日本語キャプションと英語の併記が、現地スタッフによる日本人スーパースターへの深いリスペクトを感じさせる。

映像内では「914日間の無敗記録」「女子ロイヤルランブル戦優勝」「女子マネー・イン・ザ・バンク戦優勝」「女子イルミネーション・チェンバー戦制覇」「4度のタッグ王者」「5度の女子王者」と、この10年間でアスカが成し遂げた数々の偉業が並ぶ。

この映像はWWE「RAW」の番組内でもオンエアされた。あえてこのタイミングで、彼女の記録と功績を称える映像を流した背景には、現在話題となっているレジェンド・スーパースター、ゴールドバーグの発言が影響しているとみられる。彼は自身のWCW時代の不敗記録（173連勝）を、アスカがNXTで樹立した914日間無敗記録（公式267勝）が上回ったことに不満を漏らし、「ただの女の子（some girl）」と軽視する発言をした。

これに対し、アスカ本人は「特に気にしていない。私は達成（記録）より創造が大事」と自らの哲学を示し、動じない姿勢を貫いた。WWE側も今回の映像を通じて、ゴールドバーグ発言への“クリエイティブなアンサー”を提示した形だ。

ファンの反応も熱く、「ただの女の子じゃないだろ」「ゴールドバーグ、くそくらえ」「皇后は究極のGOAT」など、アスカを讃えるコメントが殺到。「アスカにレッスルマニアが必要だよ」と、さらなる活躍をWWE首脳陣に訴える声も多い。

近年のWWEでは女子部門の存在感が飛躍的に高まっており、アスカはその象徴的存在だ。この10年で女子スーパースターが世界的に台頭するなか、彼女はジェンダーや世代、国境を超えた功労者として、ファンから圧倒的な支持を集めている。今回の動画は公開直後から瞬く間に拡散され、視聴回数は130万回を突破。ハッシュタグ「#AsukaDecade」がトレンド入りを果たし、世界中のファンが彼女への敬意を表した。

Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved