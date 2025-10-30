6年ぶりとなる米中首脳会談は、およそ1時間40分行われました。焦点は「関税とレアアース」。トランプ大統領は中国への追加関税を10％引き下げると明らかにしました。

■高市首相「韓国のり大好き」など発言 韓国は好意的に受け止め？

まさに“外交ラッシュ”。

高市首相

「今から韓国に出発します。今週はASEAN、トランプ大統領の訪日。これからAPEC（＝アジア太平洋経済協力会議）。韓国に到着したら、就任後初となる日韓首脳会談を予定している。主要な首脳との間でしっかり協力関係・信頼関係構築していきたい。行ってまいります」

次の舞台・韓国には、30日午後に到着しました。韓国は、高市首相の就任後の発言を好意的に受け止めているようです。

高市首相（今月21日）

「韓国のりは大好き。韓国コスメも使っている。韓国ドラマも見ています」

この発言が、日韓の良好な関係を維持するサインとして受け止められているといいます。李在明大統領との日韓首脳会談については…

高市首相

「有意義な会談にしたいと思っている」

さらに31日は、中国の習近平国家主席と初めて会談を行うことで調整が進んでいるということです。

■6年ぶりの顔合わせ「習主席は非常に手ごわい交渉相手」

一足先に中国と顔を合わせたのが、アメリカです。

トランプ大統領は米韓首脳会談で、「彼（習近平氏）に会えるのを楽しみにしている。それが今回の訪問の真の目的だった」と発言していました。

待ちに待ったメーンイベント。先に会場入りです。

周辺では、中国への反対活動をしていたのでしょうか、警察に連行される人がいました。

厳戒態勢のなか、習近平国家主席が到着。トランプ大統領の30分ほどあとに会場入りしました。

顔を合わせるのは、6年ぶりです。

中国 習近平国家主席

「またお会いできてうれしいです」

アメリカ トランプ大統領

「お久しぶりです。習主席は非常に手ごわい交渉相手だ。お互いよく知っている」

貿易摩擦で世界経済に影響を与えているアメリカと中国。最大の焦点は、貿易問題をめぐって双方が折り合いをつけられるかどうかです。

中国はトランプ関税の対抗手段として、スマホや車などの製造に使われる「レアアース」の輸出を規制しています。すでに自動車産業に影響が出ているアメリカにとっては、レアアースの輸出規制を緩和してもらうことが最優先の課題です。

アメリカ トランプ大統領

「これからいくつか話し合いをします。習主席は偉大な国の偉大な指導者であり、私たちは今後長く素晴らしい関係を築いていくと思う」

中国 習近平国家主席

「中国とアメリカは国の事情の違いから、多少の意見の相違は避けられません。世界の2つの経済大国として、時には摩擦が生じることもあり、それはごく普通のことです。中国の発展と大統領閣下が掲げる『アメリカを再び偉大に』という目標は矛盾しないものだと私は考えています」

習主席はアメリカとの関係改善に意欲を見せました。

1時間40分におよんだ会談。帰り際、2人は固い握手を交わしていました。