金融機関などになりすましてメールを送り金をだまし取る詐欺で、最近は生成AIを悪用して文章を作ったとみられるメールも確認されています。銀行などは、個人情報をメールで聞き出すことは絶対にないと注意を呼びかけています。



◆KNB 吉田颯人 記者

「こちらのメール、記者の私のもとに届いたもので、口座の継続利用のために『本人確認』を求める内容になっています」

今月、記者のもとに届いたメールです。差出人はJAネットバンクを名乗り、メールに記された電話番号も実際のカスタマーサポートセンターと同じ番号。本物のメールのように見えます。

しかし、記者はこの金融機関に口座を開設していません。詐欺を疑い、本物の担当者に聞いてみました。



◆KNB 吉田颯人 記者

「こちらはJAネットバンクからのメールでしょうか？」



◆農林中央金庫富山支店 川島良史 副支店長

「こちらは、JAネットバンクのメールではないですね。フィッシング詐欺のメールだと思います」

本物そっくりな、詐欺メール。JAネットバンクでは、こうしたメールが今年夏以降増加し、被害も発生しているといいます。



◆農林中央金庫富山支店 川島良史 副支店長

「（手口の）ほとんどはフィッシングメールから本物そっくりのサイトに誘導され、IDやパスワードを入力することで、重要な情報を犯人に搾取されてしまっている」



詐欺メールはJAネットバンク以外の金融機関でも確認されています。

特に最近は、生成AIを悪用して自然な日本語の文章を作成したとみられる詐欺メールも相次いでいます。



◆農林中央金庫富山支店 川島良史 副支店長

「以前は日本語がおかしかったり、関係のない名前が記載されていたりなど、一見して不審なメールと分かる内容だったんですが、最近のフィッシングメールは非常に精巧に作られており、一瞬の心理的な隙を突かれて、被害にあう人もいる」

「重要な情報をメールやSNSで聞くことは絶対にない」 個人情報を求めるメールはまず疑いを

総務省は、こうした詐欺被害が後を絶たないとして通信会社大手や事業者団体に通知を出し対策の強化を求めました。



被害にあわないためには個人情報などを求めるメールは、まず疑うことが大切だといいます。



◆農林中央金庫富山支店 川島良史 副支店長

「お客様の重要な情報をメールやSMSでお聞きすることは絶対にありません。そうしたメールを受信した場合には、まず詐欺であるとご判断いただき、誘導されないように注意していただきたいと思います」