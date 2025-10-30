子育てに悩みはつきもの。特にイヤイヤ期に悩まされるママも多いのではないでしょうか？ そんなとき、義母に嫌味を言われたら精神的に参ってしまいますよね。

今回は、イヤイヤ期の子育て中に義母の追い討ちによって育児ノイローゼになった話をご紹介いたします。

義母の追い討ち

「イヤイヤ期の娘の子育てに悩んでいたとき、義母が家に遊びに来たんです。義母が来たことで娘もテンションが上がったのか、いつも以上にイヤイヤがひどくて、つい厳しく叱ってしまいました。すると義母が『ママ怖いわねぇ』『いつもこんな感じなの？』と娘に聞いたんです。娘は『ママ怒ると怖い』『パパのほうがやさしい』と答えて、思わず泣きそうになりました……。

追い討ちをかけるように、義母に『ほら見なさい！』『あなたが怒ってばかりだから、母親なのに嫌われるのよ！』と言われて、母親としての自信がなくなりましたね。娘と義母に言われたことがショックすぎて、しばらく育児ノイローゼになりました」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年7月）

▽ イヤイヤ期の子育ては本当に大変ですよね。そんなときは周りのサポートが必要なのに、追い詰めるようなことを言われたら余計に参ってしまうでしょう。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。