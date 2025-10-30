“妻役”宮あおいの低音イケボ炸裂！追跡ミッションにノリノリな姿に「かわいさのメーターが振り切れてる」＜ちょっとだけエスパー＞

主演・大泉洋×脚本・野木亜紀子によるドラマ『ちょっとだけエスパー』。

本作の主人公は、会社をクビになり金も家族もすべてを失ったどん底の会社員・文太（大泉洋）。絶望の真っただ中で「ノナマーレ」という会社の面接を受けた文太は、社長の兆（岡田将生）に言われるがままあるカプセルを飲んだことをきっかけに、“ちょっとだけエスパー”となる。

面接に合格した文太は、「世界を救う」よう命じられたうえ、見知らぬ謎の女性・四季（宮粼あおい）と“仮初めの夫婦”として生活することになり…。

10月28日（火）に放送された第2話では、文太のミッションに四季が巻き込まれる展開に。ターゲットを車で追うよう言われた四季は、ノリノリで受け答えをはじめ、SNS上の視聴者は「やっぱりめっちゃかわいい」「ノリがよかったw」と盛り上がっていた。

【映像】一人称が「あっし」になる四季（宮粼あおい）

◆ターゲットが目的地に着くのを阻止せよ！

第2話では、文太に「画家の千田守が目的地に着くのを阻止する」というミッションが届き、ノナマーレの仲間たちとともに、車に乗ろうとする千田（小久保寿人）を追うことになった。

自分たちに車がない状況のなか、エスパー仲間のひとり・円寂（高畑淳子）は、勤務先の車を持っている四季に連絡。詳しい事情は内緒にしつつ、文太はまるで警察ドラマのような渋い雰囲気で、「運転手さん、あの赤い車追いかけてください」と四季に頼んだ。

これを受けた四季は「ははーん」とアクセルを踏み、こちらも渋い低い声をつくると、「お客さん、ドライバー歴20年のあっしが、なんとしてもついていってみせやす」と言い放つ。

文太のコミカルな芝居に乗っかる四季の姿に、SNS上では「相変わらずかわいさのメーターが振り切れてる」「こんなん好きにならないの無理だよ」「夫婦で茶番やってんのかわいい！」と魅了される視聴者が続出していた。

なお四季役の宮粼はかつて『あにいもうと』（TBS系／2018年）で大型トラック運転手を演じる際に大型自動車免許を取得しており、今回のシーンはそんな経験も活かされているのかもしれない。